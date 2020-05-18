Знаменательные события в истории: 18 мая 2020 года

Праздники:
Международный день музеев.
День Розовой Пантеры.
Украина - День борьбы за права крымскотатарского народа.
Украина - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
История:
1642 - Основан город Монреаль.
1941 - итальянский герцог Сполето провозглашён королём фашистской Хорватии Томиславом II.
1951 - Штаб-квартира ООН перебралась из Лонг-Айленда на место своей постоянной дислокации на Манхэттене.
1961 - на Украине установлены литературные премии имени Тараса Шевченко.
1972 - катастрофа Ан-10 под Харьковом, погибли 122 человека, в том числе известный советский пародист Виктор Чистяков.
1973 - катастрофа Ту-104 под Читой, погиб 81 человек.
1974 - Индия стала шестым государством, обладающим атомным оружием.
1980 - Из-за извержения вулкана Святой Елены в штате Вашингтон погибли 57 человек.
1977 - Учрежден Международный день музеев.
Родились в этот день:
1048 - Омар Хайям, персидский поэт, математик, астроном, философ.
1987 - Луисана Лопилато, аргентинская актриса, певица и фотомодель.
2002 - Алина Загитова, российская фигуристка, серебряный и золотой призёр Олимпийских Игр 2018, чемпионка Европы.
Ушли из жизни:
1799 - Пьер Бомарше, французский драматург и публицист.
2007 - Пьер Жиль де Жен, французский физик, лауреат Нобелевской премии (1991).
2012 - Дитрих Фишер-Дискау, немецкий оперный и камерный певец.
2017 - Жак Фреско, американский инженер и дизайнер, основатель и директор "Проекта Венера".
Именины:
Адриан, Ирина, Яков.