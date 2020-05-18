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Знаменательные события в истории: 18 мая 2020 года

Знаменательные события в истории: 18 мая 2020 года
07:09 Сегодня Телеграф

В этот день, 18 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день музеев.

День Розовой Пантеры.

Украина - День борьбы за права крымскотатарского народа.

Украина - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

История:

1642 - Основан город Монреаль.

1941 - итальянский герцог Сполето провозглашён королём фашистской Хорватии Томиславом II.

1951 - Штаб-квартира ООН перебралась из Лонг-Айленда на место своей постоянной дислокации на Манхэттене.

1961 - на Украине установлены литературные премии имени Тараса Шевченко.

1972 - катастрофа Ан-10 под Харьковом, погибли 122 человека, в том числе известный советский пародист Виктор Чистяков.

1973 - катастрофа Ту-104 под Читой, погиб 81 человек.

1974 - Индия стала шестым государством, обладающим атомным оружием.

1980 - Из-за извержения вулкана Святой Елены в штате Вашингтон погибли 57 человек.

1977 - Учрежден Международный день музеев.

Родились в этот день:

1048 - Омар Хайям, персидский поэт, математик, астроном, философ.

1987 - Луисана Лопилато, аргентинская актриса, певица и фотомодель.

2002 - Алина Загитова, российская фигуристка, серебряный и золотой призёр Олимпийских Игр 2018, чемпионка Европы.

Ушли из жизни:

1799 - Пьер Бомарше, французский драматург и публицист.

2007 - Пьер Жиль де Жен, французский физик, лауреат Нобелевской премии (1991).

2012 - Дитрих Фишер-Дискау, немецкий оперный и камерный певец.

2017 - Жак Фреско, американский инженер и дизайнер, основатель и директор "Проекта Венера".

Именины:

Адриан, Ирина, Яков.

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Праздник, История, 18 мая, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
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