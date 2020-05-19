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Знаменательные события в истории: 19 мая 2020 года

Знаменательные события в истории: 19 мая 2020 года
07:05 Сегодня Телеграф

В этот день, 19 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День памяти геноцида малоазийских греков.

День памяти преподобного Иова Почаевского, игумена (XVII).

История:

1536 - в Лондоне была обезглавлена Анна Болейн, вторая жена Генриха VIII, по сфабрикованному обвинению в "государственной и супружеской измене".

1780 - необъяснимое явление: Черный день в 13 часов 25 минут, когда по непонятным причинам над территорией Северной Америки померкло Солнце; Луну в 150 градусах от Солнца наблюдали видом "как кровь" на территории Новой Англии. (Библия син.:Откр.6:12; Марк 13:24. "Полный толковый словарь Уэбстера"; газета "Бостон Индепендент Кроникл" от 22.05.1780.

1910 - Земля прошла через хвост кометы Галлея.

1930 - Белым женщинам предоставили избирательные права в Южной Африке.

1991 - в Кувейте суд приговорил человека к заключению на 15 лет за то, что тот надел майку с изображением Саддама Хусейна.

1993 - катастрофа Boeing 727 под Медельином (Колумбия), погибли 132 человека.

2012 - лондонский «Челси» впервые стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, в финале переиграв мюнхенскую "Баварию".

Родились в этот день:

1890 - Хо Ши Мин, вьетнамский политический деятель, первый президент Северного Вьетнама.

1928 - Колин Чепмен, британский автоконструктор, основатель компании "Lotus Cars".

1946 - Микеле Плачидо, итальянский актер и кинорежиссер.

1951 - Диана Мэри Холам, американская конькобежка, олимпийская чемпионка.

1977 - Наталия Орейро, уругвайская актриса и певица.

1992 - Сэм Смит, английский автор-исполнитель, обладатель премии Grammy (2015).

2003 - Джоджо Сива, американская танцовщица, певица.

Ушли из жизни:

1125 - Владимир Мономах, великий князь киевский (1113-1125), государственный деятель, военачальник.

1825 - Сен-Симон, французский социалист-утопист.

1912 - Болеслав Прус, польский прозаик и журналист.

1994 - Жаклин Кеннеди, первая леди США (1961-1963).

2014 - Джек Брэбем (р. 1926), трёхкратный чемпион мира и первый чемпион мира из Австралии в автогонках "Формула-1".

Именины:

Василий, Денис, Иван, Иларион. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 19 мая.
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