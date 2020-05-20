Знаменательные события в истории: 20 мая 2020 года

Праздники:
Всемирный день метрологии.
Всемирный день травматолога.
День банковских работников Украины.
Пятидесятница у западных христиан, День Святого Духа.
Пятидесятница у лютеран.
История:
1570 - В Антверпене напечатан первый в мире географический атлас.
1895 - в Нью-Йорке прошел первый коммерческий просмотр фильма (зрителям показали 4-минутную ленту о боксёрском поединке).
1873 - День рождения джинсов.
1900 - открытие II Олимпийских игр во Франции.
1908 - Официально провозглашено создание Кубинской республики, в Гаване поднят национальный флаг (вместо флага США), началась эвакуация американских войск. Вновь избранный президент Кубы Томас Эстрада Пальма принес присягу.
1965 - Катастрофа Boeing 720 под Каиром (Египет), погиб 121 человек.
2002 - международное признание независимости Восточного Тимора.
2003 - Первый полет частного управляемого космического корабля "SpaceShipOne".
2005 - состоялся дебют независимой Украины на Каннском Кинофестивале - мировая премьера документального фильма режиссера Игоря Стрембицкого "Подорожні", который получил "Золотую пальмовую ветвь".
2009 - Авиакатастрофа С-130 в Индонезии.
Родились в этот день:
1799 - Оноре де Бальзак, французский писатель.
1830 - Гектор Мало, французский писатель.
1918 - Эдвард Льюис, американский генетик, Нобелевский лауреат.
Ушли из жизни:
1506 - Христофор Колумб, испанский мореплаватель и открыватель новых земель.
2009 - Олег Янковский советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР.
2014 - Барбара Мюррей, британская актриса.
Именины:
Антон, Давид, Иван, Семен, Степан, Фаддей.