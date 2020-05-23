Знаменательные события в истории: 23 мая 2020 года

Праздники:
Всемирный день черепахи.
Украина - День Героев или Праздник Героев.
История:
1592 - В Венеции инквизицией арестован Джордано Бруно, обвиненный в ереси.
1915 - Италия объявила войну Австро-Венгрии и вступила в Первую мировую войну.
1938 - убийство Евгения Коновальца агентом НКВД Павлом Судоплатовым.
1974 - в районе Киева при заходе на посадку разбился Як-40 Аэрофлота. Погибли 29 человек.
1985 - в США женщина, проходившая лечение от бесплодия, родила семь близнецов. Лишь трое из новорожденных остались в живых, но все имели медицинские отклонения от нормы. Это была одна из первых крупных неудач методики "ребенок из пробирки".
1988 - прощание Мишеля Платини с большим футболом.
2004 - рухнула крыша терминала Е2 международного аэропорта Шарля де Голля (Париж). Погибли 4 человека.
2008 - открыта станция Киевского метрополитена "Красный хутор".
Родились в этот день:
1052 - Филипп I, король Франции (ум. 1108), сын Анны Ярославны.
1928 - Розмари Клуни (ум. 2002), американская поп- и джазовая певица, тетя Джорджа Клуни.
1933 - Джоан Коллинз, английская актриса.
1974 - Мануэла Швезиг, немецкая политическая деятельница.
Ушли из жизни:
1906 - Генрик Ибсен, норвежский драматург.
1937 - Джон Рокфеллер, американский миллиардер, основатель клана Рокфеллеров.
2009 - Но Му Хен, корейский президент (2003-2008).
Именины:
Василий, Кирилл, Таисия.