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Знаменательные события в истории: 24 мая 2020 года

Знаменательные события в истории: 24 мая 2020 года
07:20 Сегодня Телеграф

В этот день, 24 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры.

Европейский день парков.

Праздник разговения — Ураза Байрам.

История:

1844 - с помощью телеграфа Сэмюэла Морзе отправлена первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор.

1928 - Экспедиция Умберто Нобиле на дирижабле достигла Северного полюса.

1956 - Прошел первый конкурс песни Евровидения.

Родились в этот день:

1819 Виктория, королева Великобритании (1837-1901).

1940 Иосиф Бродский русский и американский поэт, драматург, переводчик, Нобелевский лауреат.

1941 Боб Дилан, американский автор-исполнитель песен, актер, художник, Нобелевский лауреат.

1947 Светлана Тома, молдавская и советская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России.

1964 Олег Скрипка, украинский музыкант и общественный деятель, лидер группы "Вопли Видоплясова".

1973 Руслана Лыжичко, украинская певица, победительница конкурса Евровидение 2004, народная артистка Украины.

Ушли из жизни:

1543 Николай Коперник, польский астроном, автор гелиоцентрической системы мира.

1974 Дюк Эллингтон, американский пианист, аранжировщик, композитор, руководитель оркестра.

Именины:

Александр, Иосиф, Кирилл, Михаил, Ростислав. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 24 мая.
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