Знаменательные события в истории: 25 мая 2020 года

Праздники:
Украина - День Киева.
Крещение Сары Кали - праздник цыган-католиков.
День полотенца.
История:
1865 - в Одессе основан Новороссийский университет (ныне Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова).
1869 - Открыто здание Венской оперы.
1895 - Оскар Уайльд осужден лондонским судом за "аморальное поведение" (связь с мужчиной) и приговорен к двум годам каторжных работ.
1926 - в Париже еврейским террористом Шаломом Шварцбардом в отместку за еврейские погромы в Украине убит украинский политический и военный деятель Симон Петлюра.
1946 - провозглашена независимость Иордании от Англии.
1963 - День освобождения Африки.
1979 - катастрофа DC-10 в Чикаго. Погибли 273 человека, из них двое — на земле. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории США (без учета терактов 11 сентября).
1984 - катастрофа Ту-134 в Донецке, погибли от 4 до 7 человек.
1996 - в Киеве восстановлен памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году.
2002 - катастрофа Boeing 747 над Тайваньским проливом, погибли 225 человек.
2009 - Северная Корея провела подземные ядерные испытания мощностью 20 килотонн.
Родились в этот день:
1803 - Ральф Уолдо Эмерсон, американский поэт и философ, основатель трансцендентализма.
1979 - Мария Ефросинина, украинская телеведущая.
1984 - Костас Мартакис, греческий певец.
1976 - Киллиан Мерфи, ирландский актер театра и кино.
Ушли из жизни:
1693 - Мари-Мадлен де Лафайет, французская писательница.
1926 - Симон Петлюра, украинский политический и военный деятель.
1972 - Аста Нильсен (р. 1881), датская актриса немого кино.
2011 - Леонора Каррингтон (р. 1917), английская художница, скульптор, писательница.
2014 - Войцех Ярузельский (р. 1923), польский военный и государственный деятель.
Именины:
Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор.