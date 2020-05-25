Знаменательные события в истории: 25 мая 2020 года

В этот день, 25 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Украина - День Киева.

Крещение Сары Кали - праздник цыган-католиков.

День полотенца.

История:

1865 - в Одессе основан Новороссийский университет (ныне Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова).

1869 - Открыто здание Венской оперы.

1895 - Оскар Уайльд осужден лондонским судом за "аморальное поведение" (связь с мужчиной) и приговорен к двум годам каторжных работ.

1926 - в Париже еврейским террористом Шаломом Шварцбардом в отместку за еврейские погромы в Украине убит украинский политический и военный деятель Симон Петлюра.

1946 - провозглашена независимость Иордании от Англии.

1963 - День освобождения Африки.

1979 - катастрофа DC-10 в Чикаго. Погибли 273 человека, из них двое — на земле. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории США (без учета терактов 11 сентября).

1984 - катастрофа Ту-134 в Донецке, погибли от 4 до 7 человек.

1996 - в Киеве восстановлен памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году.

2002 - катастрофа Boeing 747 над Тайваньским проливом, погибли 225 человек.

2009 - Северная Корея провела подземные ядерные испытания мощностью 20 килотонн.

Родились в этот день:

1803 - Ральф Уолдо Эмерсон, американский поэт и философ, основатель трансцендентализма.

1979 - Мария Ефросинина, украинская телеведущая.

1984 - Костас Мартакис, греческий певец.

1976 - Киллиан Мерфи, ирландский актер театра и кино.

Ушли из жизни:

1693 - Мари-Мадлен де Лафайет, французская писательница.

1926 - Симон Петлюра, украинский политический и военный деятель.

1972 - Аста Нильсен (р. 1881), датская актриса немого кино.

2011 - Леонора Каррингтон (р. 1917), английская художница, скульптор, писательница.

2014 - Войцех Ярузельский (р. 1923), польский военный и государственный деятель.

Именины:

Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор.