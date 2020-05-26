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Знаменательные события в истории: 26 мая 2020 года

Знаменательные события в истории: 26 мая 2020 года
07:07 Сегодня Телеграф

В этот день, 26 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День матери в Польше.

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины.

День независимости Грузии.

Троицкая родительская суббота.

История:

1648 - Богдан Хмельницкий разбил поляков под Корсунем.

1868 - последняя публичная казнь в Англии.

1918 - Закавказская Федерация распалась на три независимые республики: Грузию, Армению и Азербайджан.

1938 - Заложен фундамент первого завода "Фольксваген".

1966 - Гайана получила независимость от Великобритании.

1972 - В Мюнхене открыт стадион "Олимпиаштадион".

1991 - Катастрофа Boeing 767 в Данчанге. Погибли 223 человека - первая и крупнейшая катастрофа Boeing 767, крупнейшая авиакатастрофа в Таиланде.

2014 - начались бои в Донецком аэропорту.

Родились в этот день:

1667 - Абрахам де Муавр, французский математик.

1886 - Эл Джолсон, американский артист-менестрель.

1951 - Салли Райд, американский астронавт, первая американская женщина-космонавт.

1957 - Бенюк Богдан, украинский актер.

1964 - Ленни Кравиц, американский рок-музыкант.

1966 - Хелена Бонэм Картер, английская актриса.

1969 - Анжелика Варум, российская эстрадная певица, актриса, Заслуженная артистка России.

1971 - Мэтт Стоун, американский киноактер, один из создателей мультсериала "South Park".

1977 - Лука Тони, итальянский футболист, чемпион мира (2006).

Ушли из жизни:

2004 - Николай Винграновский, украинский писатель.

2008 - Сидни Поллак, американский кинорежиссер, актер и продюсер.

2010 - Лесь Сердюк, актер театра и кино, народный артист Украины.

Именины:

Александр, Василий, Георгий, Ефим, Ирина, Макар, Сергей.

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 26 мая.
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