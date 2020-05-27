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Знаменательные события в истории: 27 мая 2020 года

Знаменательные события в истории: 27 мая 2020 года
07:18 Сегодня Телеграф

В этот день, 27 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День химика.

Троица - День Святой Троицы, Пятидесятница.

История:

1921 Афганистан стал независимым государством.

1930 Американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеющуюся ленту – скотч.

1931 первый в мире полет человека на стратостате совершили швейцарские учёные О. Пикар и П. Кипфер.

Родились в этот день:

1877 Айседора Дункан, американская танцовщица, жена Сергея Есенина.

1897 Джон Кокрофт, английский физик, Нобелевский лауреат.

1967 Мария Шукшина, российская актриса, телеведущая, Заслуженная артистка России.

Ушли из жизни:

1564 Жан Кальвин, французский богослов, реформатор церкви, основатель кальвинизма.

1840 Никколо Паганини, итальянский скрипач и композитор.

1910 Роберт Кох, немецкий бактериолог, Нобелевский лауреат.

1964 Джавахарлал Неру, индийский государственный и политический деятель, первый премьер-министр Индии.

Именины:

Александр, Иван, Леонтий, Макар, Марк, Никита, Петр, Тихон. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 27 мая.
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