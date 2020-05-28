Знаменательные события в истории: 28 мая 2020 года

Праздники:
День химика.
Троица - День Святой Троицы, Пятидесятница.
История:
1921 Афганистан стал независимым государством.
1930 Американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеющуюся ленту – скотч.
1931 первый в мире полет человека на стратостате совершили швейцарские учёные О. Пикар и П. Кипфер.
Родились в этот день:
1877 Айседора Дункан, американская танцовщица, жена Сергея Есенина.
1897 Джон Кокрофт, английский физик, Нобелевский лауреат.
1967 Мария Шукшина, российская актриса, телеведущая, Заслуженная артистка России.
Ушли из жизни:
1564 Жан Кальвин, французский богослов, реформатор церкви, основатель кальвинизма.
1840 Никколо Паганини, итальянский скрипач и композитор.
1910 Роберт Кох, немецкий бактериолог, Нобелевский лауреат.
1964 Джавахарлал Неру, индийский государственный и политический деятель, первый премьер-министр Индии.
Именины:
Александр, Иван, Леонтий, Макар, Марк, Никита, Петр, Тихон.