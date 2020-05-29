Знаменательные события в истории: 29 мая 2020 года

В этот день, 29 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день миротворцев ООН.

Всемирный день здорового пищеварения.

История:

1900 Зарегистрирована торговая марка "Эскалатор", впоследствии давшая имя всем автоматическим лестницам.

1953 Впервые покорена Джомолунгма - высочайшая вершина на Земле.

1985 Трагедия в Брюсселе на стадионе "Эйзель" - погибли 39 человек.

2009 Президент США объявил о создании в Белом доме отдела по кибербезопасности.

Родились в этот день:

1880 Освальд Шпенглер, немецкий историк, философ-идеалист.

1917 Джон Кеннеди, 35-й президент США (1961-1963), американский политический деятель.

1953 Александр Абдулов, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, Народный артист России.

1958 Аннет Бенинг, американская актриса.

1959 Руперт Эверетт, англо-американский актер.

1968 Теодор Резвой, украинский путешественник, в одиночку пересекший Атлантический океан в 2001 году на веёсельной лодке.

1975 Мелани Браун, английская певица, экс-солистка группы "Spice Girls".

1982 Наталья Добрынская, украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка.

Ушли из жизни:

1829 Гемфри Дэви, английский химик и физик, обнаруживший "веселящее" действие закиси азота.

1942 Джон Бэрримор, американский актер театра и кино.

1979 Мэри Пикфорд, американская звезда немого кино.

1982 Роми Шнайдер, австрийская киноактриса, звезда австрийского, немецкого и французского кино.

Именины:

Александр, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр.