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Знаменательные события в истории: 30 мая 2020 года

Знаменательные события в истории: 30 мая 2020 года
08:17 Сегодня Телеграф

В этот день, 30 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Великобритания - Весенний выходной в Великобритании.

США - День поминовения.

Фиджи - День Рату Сир Лала Сукуна.

День святой Жанны д’Арк.

История:

1431 В Руане сожжена на костре Жанна Д’Арк.

1631 Во Франции вышла газета под названием "La Gazette", и вскоре слово "газета" вошло во все европейские языки.

1896 в Нью-Йорке официально зафиксировано первое в истории дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Генри Уэллса из Спрингфилда столкнулся с велосипедом Ивлина Томаса. У велосипедиста оказалась сломана нога.

1947 катастрофа C-54 под Бейнбриджем. Погибли 53 человека -на то время крупнейшая авиакатастрофа в США.

1992 в Киеве создана музыкальная группа "Грин Грей".

1999 в Минске произошла трагедия на Немиге.

Родились в этот день:

1817 Герман Хаген, немецкий энтомолог.

1896 Говард Хоукс, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1907 Жермена Тильон, французский этнограф.

1945 Антонина Лефтий, украинская актриса.

1958 Майкл Эладио Лопес-Алегриа, американский астронавт.

1980 Стивен Джеррард, английский футболист, капитан футбольного клуба "Ливерпуль" и Сборной Англии по футболу.

1981 Мария Берсенева, российская актриса (сериал "Маргоша").

Ушли из жизни:

1431 Жанна Д’Арк, национальная французская героиня.

1640 Питер Рубенс, фламандский живописец эпохи барокко.

1778 Вольтер, французский мыслитель, писатель и публицист эпохи Просвещения.

1960 Борис Пастернак, русский и советский поэт и писатель, Нобелевский лауреат.

2011 Розалин Ялоу, американская женщина-биофизик, разработавшая радиоиммунологический метод определения компонентов крови, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1977).

Именины:

Адриан, Афанасий, Евдокия, Степан.

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 30 мая.
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