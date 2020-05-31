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Знаменательные события в истории: 31 мая 2020 года

Знаменательные события в истории: 31 мая 2020 года
06:56 Сегодня Телеграф

В этот день, 31 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день без табака.

Всемирный день блондинок.

Всемирный день борьбы с неравенством.

Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом.

История:

1815 - провозглашено создание Нидерландского королевства.

1836 - в Англии запатентован гребной винт.

1850 - отмена всеобщего избирательного права во Франции.

1859 - Запущены в работу часы, установленные на знаменитой лондонской башне Биг-Бен.

1868 - День рождения велоспорта.

1938 - украинец Антон Губенко осуществил первый в истории советской авиации таран и остался жив.

1946 - в Киеве создано самолетостроительное конструкторское бюро Олега Антонова.

1961 - Провозглашение независимости Южно-Африканской Республики от Великобритании.

1970 - Землетрясение в Перу унесло жизни более 60 тысяч человек; 600 тысяч перуанцев лишились крова.

1988 - Всемирная организация здравоохранения объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World No-Tobacco Day).

1989 - на учредительной конференции в Неаполе образовали Международную ассоциацию украинистов.

2002 - В Японии и Южной Корее стартовал Чемпионат мира по футболу.

2003 - Париж встретил последний "Конкорд". После чего полёты данной модели прекращены.

Родились в этот день:

1930 - Клинт Иствуд, американский актер и режиссер кино, обладатель пяти премий "Оскар".

1961 - Лиа Томпсон, американская актриса.

1962 - Виктория Руффо, мексиканская актриса, примадонна мексиканских сериалов.

1965 - Брук Шилдс, американская киноактриса, модель.

1967 - Сандрин Боннер, французская актриса.

1970 - Паоло Соррентино, итальянский кинорежиссер, обладатель "Оскара".

1976 - Колин Фаррелл, ирландский киноактер.

Ушли из жизни:

1809 - Франц Йозеф Гайдн, австрийский композитор.

1976 - Жак Моно, французский биохимик и микробиолог, нобелевский лауреат по физиологии и медицине (1965).

1986 - Лео Джеймс Рейнуотер, американский физик, лауреат Нобелевской премии (1975).

1996 - кардинал Тимоти Лири, американский психолог, исследователь психоделических препаратов.

2002 - Борис Шарварко, режиссер, Народный артист Украины.

2003 - Карло Миклеш, украинский (львовский) футболист, судья и футбольный функционер.

2017 - Любомир (Гузар), предстоятель Украинской грекокатолической церкви (2001—2011).

1976 - Жак Люсьен Моно, французский биохимик и микробиолог, Нобелевский лауреат.

Именины:

Александра, Богдан, Давид, Денис, Клавдия, Лев, Павел, Петр, Семен, Федор, Федот, Юлия. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 31 мая.
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