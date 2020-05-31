Знаменательные события в истории: 31 мая 2020 года

Праздники:
Всемирный день без табака.
Всемирный день блондинок.
Всемирный день борьбы с неравенством.
Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом.
История:
1815 - провозглашено создание Нидерландского королевства.
1836 - в Англии запатентован гребной винт.
1850 - отмена всеобщего избирательного права во Франции.
1859 - Запущены в работу часы, установленные на знаменитой лондонской башне Биг-Бен.
1868 - День рождения велоспорта.
1938 - украинец Антон Губенко осуществил первый в истории советской авиации таран и остался жив.
1946 - в Киеве создано самолетостроительное конструкторское бюро Олега Антонова.
1961 - Провозглашение независимости Южно-Африканской Республики от Великобритании.
1970 - Землетрясение в Перу унесло жизни более 60 тысяч человек; 600 тысяч перуанцев лишились крова.
1988 - Всемирная организация здравоохранения объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World No-Tobacco Day).
1989 - на учредительной конференции в Неаполе образовали Международную ассоциацию украинистов.
2002 - В Японии и Южной Корее стартовал Чемпионат мира по футболу.
2003 - Париж встретил последний "Конкорд". После чего полёты данной модели прекращены.
Родились в этот день:
1930 - Клинт Иствуд, американский актер и режиссер кино, обладатель пяти премий "Оскар".
1961 - Лиа Томпсон, американская актриса.
1962 - Виктория Руффо, мексиканская актриса, примадонна мексиканских сериалов.
1965 - Брук Шилдс, американская киноактриса, модель.
1967 - Сандрин Боннер, французская актриса.
1970 - Паоло Соррентино, итальянский кинорежиссер, обладатель "Оскара".
1976 - Колин Фаррелл, ирландский киноактер.
Ушли из жизни:
1809 - Франц Йозеф Гайдн, австрийский композитор.
1976 - Жак Моно, французский биохимик и микробиолог, нобелевский лауреат по физиологии и медицине (1965).
1986 - Лео Джеймс Рейнуотер, американский физик, лауреат Нобелевской премии (1975).
1996 - кардинал Тимоти Лири, американский психолог, исследователь психоделических препаратов.
2002 - Борис Шарварко, режиссер, Народный артист Украины.
2003 - Карло Миклеш, украинский (львовский) футболист, судья и футбольный функционер.
2017 - Любомир (Гузар), предстоятель Украинской грекокатолической церкви (2001—2011).
1976 - Жак Люсьен Моно, французский биохимик и микробиолог, Нобелевский лауреат.
Именины:
Александра, Богдан, Давид, Денис, Клавдия, Лев, Павел, Петр, Семен, Федор, Федот, Юлия.