Знаменательные события в истории: 1 июня 2020 года

Праздники:
Международный день детей (День защиты детей).
Всемирный день родителей.
Всемирный день молока.
История:
1533 - состоялась коронация Анны Болейн.
1831 - английский исследователь Джон Росс открыл северный магнитный полюс.
1838 - деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского художника Тараса Шевченко.
1860 - Принц Уэльский Альберт Эдуард (будущий король Эдуард VII) заложил в Оттаве фундамент здания канадского парламента.
1938 - День рождения самого знаменитого героя комиксов - Супермена.
1965 - писателю Михаилу Шолохову присуждена Нобелевская премия по литературе.
1979 - рождение нового независимого африканского государства Зимбабве (бывшая Южная Родезия).
2009 - крупнейшая в истории "Air France" авиакатастрофа над Атлантическим океаном.
2011 - судно с беженцами на борту потерпело кораблекрушение у побережья Туниса.
Родились в этот день:
1804 - Михаил Глинка, русский композитор, основоположник русской классической музыки.
1926 - Мэрилин Монро, американская киноактриса и певица.
1937 - Морган Фримен, американский актер.
1947 - Джонатан Прайс, валлийский актер театра и кино.
1973 - Хайди Клум, немецкая супермодель, актриса и телеведущая.
1979 - Маркус Перссон, шведский программист, создатель Minecraft.
1982 - Жюстин Энен, бельгийская теннисистка.
1996 Том Холланд, британский актер театра и кино.
Ушли из жизни:
1736 - Ахмед III, Османский султан (1703-1730).
1868 - Джеймс Бьюкенен, 15-й президент США (1857-1861), государственный и политический деятель.
1879 - Наполеон IV Эжен Луи Жан Жозеф Бонапарт (род. 1856), последний представитель династии Бонапартов.
1979 - Вернер Форсман, немецкий хирург, Нобелевский лауреат.
2001 - Бирендра, 10-й король Непала (1972—2001), из династии Шах.
2008 - Ив Сен-Лоран, французский модельер.
Именины:
Александр, Андрей, Антон, Василий, Виктор, Георгий, Игнатий, Матвей, Максим, Михаил, Николай, Олег.