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Знаменательные события в истории: 1 июня 2020 года

Знаменательные события в истории: 1 июня 2020 года
07:06 Сегодня Телеграф

В этот день, 1 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день детей (День защиты детей).

Всемирный день родителей.

Всемирный день молока.

История:

1533 - состоялась коронация Анны Болейн.

1831 - английский исследователь Джон Росс открыл северный магнитный полюс.

1838 - деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского художника Тараса Шевченко.

1860 - Принц Уэльский Альберт Эдуард (будущий король Эдуард VII) заложил в Оттаве фундамент здания канадского парламента.

1938 - День рождения самого знаменитого героя комиксов - Супермена.

1965 - писателю Михаилу Шолохову присуждена Нобелевская премия по литературе.

1979 - рождение нового независимого африканского государства Зимбабве (бывшая Южная Родезия).

2009 - крупнейшая в истории "Air France" авиакатастрофа над Атлантическим океаном.

2011 - судно с беженцами на борту потерпело кораблекрушение у побережья Туниса.

Родились в этот день:

1804 - Михаил Глинка, русский композитор, основоположник русской классической музыки.

1926 - Мэрилин Монро, американская киноактриса и певица.

1937 - Морган Фримен, американский актер.

1947 - Джонатан Прайс, валлийский актер театра и кино.

1973 - Хайди Клум, немецкая супермодель, актриса и телеведущая.

1979 - Маркус Перссон, шведский программист, создатель Minecraft.

1982 - Жюстин Энен, бельгийская теннисистка.

1996 Том Холланд, британский актер театра и кино.

Ушли из жизни:

1736 - Ахмед III, Османский султан (1703-1730).

1868 - Джеймс Бьюкенен, 15-й президент США (1857-1861), государственный и политический деятель.

1879 - Наполеон IV Эжен Луи Жан Жозеф Бонапарт (род. 1856), последний представитель династии Бонапартов.

1979 - Вернер Форсман, немецкий хирург, Нобелевский лауреат.

2001 - Бирендра, 10-й король Непала (1972—2001), из династии Шах.

2008 - Ив Сен-Лоран, французский модельер.

Именины:

Александр, Андрей, Антон, Василий, Виктор, Георгий, Игнатий, Матвей, Максим, Михаил, Николай, Олег. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 1 июня.
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