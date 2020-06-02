Знаменательные события в истории: 2 июня 2020 года

Праздники:
Азербайджан - День гражданской авиации.
Болгария - День Христо Ботева (День памяти борцов, павших за свободу страны в борьбе против османских поработителей).
Италия - День Республики.
История:
1652 - Восстание Хмельницкого: произошла Битва под Батогом.
1953 - В Вестминстерском аббатстве состоялась коронация английской королевы Елизаветы II.
1955 - День рождения космодрома Байконур.
2004 - Национальный банк Белоруссии объявил конкурс на лучший графический знак национальной валюты.
2010 - Массовое убийство в графстве Камбрия (Великобритания). Деррик Берд застрелил 12 человек, ранил 25, после чего покончил жизнь самоубийством.
Родились в этот день:
1740 - Маркиз де Сад, французский писатель, аристократ и философ.
1743 - Алессандро Калиостро, итальянский мистик и авантюрист.
1904 - Джонни Вайсмюллер, американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, киноактер.
1979 - Морена Баккарин, американская киноактриса.
1988 - Серхио Агуэро, аргентинский футболист, олимпийский чемпион.
Ушли из жизни:
1882 - Джузеппе Гарибальди, итальянский революционер, народный герой.
1988 - Радж Капур, индийский актер, кинорежиссер, продюсер, сценарист.
2012 - Кэтрин Джустен, американская актриса, лауреат двух премий "Эмми".
2014 - Александр Шульгин (р. 1925), американский химик, фармацевт, разработчик психоактивных веществ.
Именины:
Александр, Алексей, Владимир, Никита, Осип.