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Среда, 03.06.2020
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Знаменательные события в истории: 3 июня 2020 года

Знаменательные события в истории: 3 июня 2020 года
07:28 Сегодня Телеграф

В этот день, 3 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День объявления независимости Черногории.

День отца в Литве.

День Мабо в Австралии.

День моряков в Исландии.

История:

1943 Создан Французский комитет национального освобождения.

1962 катастрофа Boeing 707 в Париже. Погибли 130 человек - первая в истории катастрофа реактивного самолёта с более чем 100 погибшими.

1965 Эдвард Уайт стал первым американским астронавтом, вышедшим в открытый космос. Выход был совершён во время полета на корабле "Джемини-4".

1973 катастрофа Ту-144 под Парижем.

1980 вследствие сбоя компьютера, сообщившего о советском ядерном нападении, в США объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны.

1985 Ватикан и Италия подписали договор о том, что католическая религия лишена статуса государственной в Италии.

1987 в Канаде премьер-министр Малруни и премьер-министры 10 канадских провинций заключили в Мич-Лейке соглашение, в соответствии с которым Квебек получил особый статус. Соглашение должны были ратифицировать законодательные органы всех провинций.

1998 крушение ICE у Эшеде - крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории современной Германии.

2006 парламент Черногории провозгласил независимость страны.

2010 Стартовал третий этап проекта Марс-500.

Родились в этот день:

1865 Георг V король Великобритании (1910-1936).

1928  Костянтин Степанков, украинский актер театра и кино ("Две луны, три солнца", "С небес на землю", "Легенда о княгине Ольге", "Ярослав Мудрый", "Вавилон ХХ", "Гадюка"). Муж Ади Роговцевой.

1953 Лоалва Браз, бразильская певица, солистка группы Kaoma.

1974 Сергей Ребров, украинский футболист.

1982 Елена Исинбаева, российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом.

1986 Рафаэль Надаль, испанский теннисист, первая ракетка мира, 14-кратный победитель турниров "Большого Шлема", олимпийский чемпион 2008 года.

1992 Марио Гетце, немецкий футболист, чемпион мира (2014).

Ушли из жизни:

1924 Франц Кафка, немецкий писатель.

1963 Назым Хикмет, турецкий поэт, драматург и прозаик.

2016 Мохаммед Али, американский боксер, олимпийский чемпион.

Именины:

Елена, Кирилл, Михаил, Федор, Ярослав. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 3 июня.
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