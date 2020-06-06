Знаменательные события в истории: 6 июня 2020 года

Праздники:
День журналиста в Украине.
История:
1761 М. В. Ломоносов, наблюдая прохождение Венеры по солнечному диску, обнаружил наличие у неё атмосферы.
1808 Жозеф Бонапарт, брат Наполеона I, коронован в качестве короля Испании.
1882 Американец Генри Сили запатентовал электроутюг.
1984 День рождения "Тетриса" - появилась первая компьютерная версия этой игры.
1994 катастрофа Ту-154 под Сианем. Погибли 160 человек — крупнейшая авиакатастрофа в Китайской Народной Республике.
2012 прохождение Венеры по диску Солнца, одно из редчайших астрономических явлений.
Родились в этот день:
1599 Диего Веласкес, испанский художник.
1868 Роберт Скотт, английский полярный исследователь, один из первооткрывателей Южного полюса.
1869 Зигфрид Вагнер, немецкий дирижер и композитор.
1875 Томас Манн, немецкий писатель, Нобелевский лауреат.
Ушли из жизни:
1941 Луи Шевроле, американский автогонщик, автоконструктор, один из основателей фирмы Шевроле.
1961 Карл Юнг, швейцарский психолог и психиатр.
1996 Кусуо Китамура, японский пловец, олимпийский чемпион.
Именины:
Григорий, Иван, Ксения, Степан, Федор.