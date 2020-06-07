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Знаменательные события в истории: 7 июня 2020 года

Знаменательные события в истории: 7 июня 2020 года
07:02 Сегодня Телеграф

В этот день, 7 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Дания - День рождения Принца Йоахима.

Испания - День Республики.

Киргизия - День финансовых и экономических работников.

Мальта - День мучеников.

Норвегия - День провозглашения независимости.

Перу - День флага.

Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

История:

1628 Английский король Карл I утвердил "Петицию о правах".

1632 В индийской державе Великих Моголов заложен мавзолей Тадж-Махал.

1960 в Саудовской Аравии женщинам разрешено получать образование.

1981 ВВС Израиля нанесли бомбовый удар по иракскому ядерному реактору в Осираке и полностью уничтожили его.

1989 катастрофа DC-8 под Парамарибо. Погибли 176 человек — крупнейшая авиакатастрофа в истории Суринама.

Родились в этот день:

1848 Поль Гоген, французский живописец-постимпрессионист.

1893 Гиллис Графстрем, шведский фигурист, трехкратный олимпийский чемпион.

1917 Дин Мартин, американский певец и актер.

1981 Анна Курникова, теннисистка, фотомодель.

1981 Лариса Олейник, американская актриса украинского происхождения.

1986 Наталья Ионова, российская поп-певица, более известная как Глюк’oza.

1988 Екатерина Макарова, российская теннисистка, олимпийская чемпионка.

1990 Игги Азалия, австралийская хип-хоп исполнительница.

Ушли из жизни:

1938  Николай Вороной, украинский писатель, переводчик, поэт, режиссер, актер.

1964 Михаил Жук, украинский живописец, график, педагог и писатель.

1954 Алан Матисон Тьюринг, английский математик, логик, криптограф, изобретатель машины Тьюринга.

1970 Эдвард Форстер, английский романист.

2008 Дино Ризи, итальянский кинорежиссер, один из ведущих комедиографов Италии.

2015 Кристофер Ли, английский актер, певец.

Именины:

Виктория, Елена, Иван, Федор. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 7 июня.
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