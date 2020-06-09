Знаменательные события в истории: 9 июня 2020 года

Праздники:
Всемирный день вязания на публике.
Международный день друзей.
Международный день архивов.
Международный день аккредитации.
История:
1847 По приказу царя Николая І Т. Шевченко отдали в солдаты.
1887 землетрясение в городе Верный (ныне Алма-Ата); разрушены 1799 каменных и 839 деревянных зданий, около 800 погибших.
1889 на месте сожжения Джордано Бруно в Риме ему открыт памятник.
1904 Первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр.
1934 вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака.
1993 В США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга "Парк юрского периода".
1994 президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу (бывший Целиноград, с 1998 года - Астана).
Родились в этот день:
1781 Джордж Стефенсон, английский инженер-механик, изобретатель паровоза.
1843 Берта Зуттнер, австрийская писательница, деятель пацифистского движения, Нобелевский лауреат.
1865 Карл Нильсен, датский композитор, скрипач, дирижер.
1963 Джонни Депп, американский актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер.
1978 Мэттью Беллами, музыкант, композитор, фронтмен группы Muse.
1981 Натали Портман, американо-израильская киноактриса, обладательница премии "Оскар".
1984 Уэсли Снейдер, нидерландский футболист.
1990 Лорен Сока, английская актриса.
Ушли из жизни:
1870 Чарльз Диккенс, английский писатель, классик мировой литературы.
2015 Фред Антон Майер, норвежский конькобежец, олимпийский чемпион (1968).
Именины:
Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр.