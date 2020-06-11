Знаменательные события в истории: 11 июня 2020 года

Праздники:
День рождения королевы в Австралии.
День короля Камеамеа на Гавайских островах.
День святого Варнавы у западных христиан.
История:
1770 Джеймс Кук открыл Большой Барьерный риф у побережья Австралии.
1889 американцы Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул.
1898 в Китае объявлено начало "ста дней реформ".
1901 острова Кука объявлены частью Новой Зеландии.
1940 Новая Зеландия, Австралия и Южно-Африканский союз объявили войну Италии.
1955 Самая большая авария в автоспорте — 84 погибших (пилот Пьер Левег и 83 зрителя).
1965 английская королева Елизавета наградила орденом Британской империи музыкантов группы The Beatles.
1985 Автоматическая межпланетная станция "Вега-1" достигла окрестностей Венеры.
1990 Верховная рада Украины приняла решение о введении нового порядка исчисления времени — было установлено время второго часового пояса.
1991 фирма "Microsoft" выпустила операционную систему MS DOS 5.0.
1993 на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга "Парк юрского периода".
2010 В ЮАР начался чемпионат мира по футболу.
Родились в этот день:
1838 Мариано Фортуни, испанский художник.
1864 Рихард Штраус, немецкий композитор и дирижер.
1910 Жак-Ив Кусто, французский океанограф и путешественник.
1925 Уильям Стайрон, американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии.
1959 Хью Лори, британский актер, трехкратный лауреат премии "Золотой глобус".
1969 Питер Динклэйдж, американский актер театра и кино.
1970 Веня Д’ркин, украинский бард, поэт, музыкант.
1970 Анжелика Рудницкая, украинская телеведущая, журналистка, певица, художница, общественный деятель, заслуженная артистка Украины.
1983 Юрий Аникеев, украинский спортсмен (русские и международные шашки), чемпион мира по шашкам-64.
1985 Дмитрий Колдун, белорусский певец, композитор, участник конкурса Евровидение 2007.
1985 Инна Цимбалюк, украинская фотомодель, телеведущая, киноактриса.
Ушли из жизни:
1956 Фрэнк Брэнгвин, английский график и живописец.
2010 Зигмар Польке, немецкий художник-постмодернист.
2012 Теофило Стивенсон, кубинский боксёр-любитель, многократный олимпийский чемпион и чемпион мира среди любителей. Один из трех трехкратных олимпийских чемпионов по боксу.
Именины:
Андрей, Богдан, Иван, Мария, Фаина, Федот.