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Знаменательные события в истории: 11 июня 2020 года

Знаменательные события в истории: 11 июня 2020 года
07:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 11 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День рождения королевы в Австралии.

День короля Камеамеа на Гавайских островах.

День святого Варнавы у западных христиан.

История:

1770 Джеймс Кук открыл Большой Барьерный риф у побережья Австралии.

1889 американцы Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул.

1898 в Китае объявлено начало "ста дней реформ".

1901 острова Кука объявлены частью Новой Зеландии.

1940 Новая Зеландия, Австралия и Южно-Африканский союз объявили войну Италии.

1955 Самая большая авария в автоспорте — 84 погибших (пилот Пьер Левег и 83 зрителя).

1965 английская королева Елизавета наградила орденом Британской империи музыкантов группы The Beatles.

1985 Автоматическая межпланетная станция "Вега-1" достигла окрестностей Венеры.

1990 Верховная рада Украины приняла решение о введении нового порядка исчисления времени — было установлено время второго часового пояса.

1991 фирма "Microsoft" выпустила операционную систему MS DOS 5.0.

1993 на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга "Парк юрского периода".

2010 В ЮАР начался чемпионат мира по футболу.

Родились в этот день:

1838 Мариано Фортуни, испанский художник.

1864 Рихард Штраус, немецкий композитор и дирижер.

1910 Жак-Ив Кусто, французский океанограф и путешественник.

1925 Уильям Стайрон, американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии.

1959 Хью Лори, британский актер, трехкратный лауреат премии "Золотой глобус".

1969 Питер Динклэйдж, американский актер театра и кино.

1970 Веня Д’ркин, украинский бард, поэт, музыкант.

1970 Анжелика Рудницкая, украинская телеведущая, журналистка, певица, художница, общественный деятель, заслуженная артистка Украины.

1983 Юрий Аникеев, украинский спортсмен (русские и международные шашки), чемпион мира по шашкам-64.

1985 Дмитрий Колдун, белорусский певец, композитор, участник конкурса Евровидение 2007.

1985 Инна Цимбалюк, украинская фотомодель, телеведущая, киноактриса.

Ушли из жизни:

1956 Фрэнк Брэнгвин, английский график и живописец.

2010 Зигмар Польке, немецкий художник-постмодернист.

2012 Теофило Стивенсон, кубинский боксёр-любитель, многократный олимпийский чемпион и чемпион мира среди любителей. Один из трех трехкратных олимпийских чемпионов по боксу.

Именины:

Андрей, Богдан, Иван, Мария, Фаина, Федот. 

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Праздник, Именины, Знаменательные события, 10 июня.
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