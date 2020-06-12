Знаменательные события в истории: 12 июня 2020 года

Праздники:
Всемирный день борьбы с детским трудом.
День работника фондового рынка на Украине.
История:
1668 в Лунде (Швеция) основан один из старейших университетов Европы.
1849 Американский изобретатель Льюис Хаслетт запатентовал противогаз.
1867 образована Австро-Венгерская империя.
1898 провозглашение независимости Филиппин.
1926 Бразилия покинула Лигу Наций в знак протеста против принятия туда Германии.
1964 Африканский борец за права чернокожих Нельсон Мандела приговорен к пожизненному тюремному заключению.
1966 в Киеве начата успешная эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда изобретателя Владимира Веклича.
1967 Осуществлен запуск ракеты со станцией "Венера-4".
1980 УЕФА оштрафовала Английскую футбольную ассоциацию на 8000 фунтов стерлингов за "хулиганское и опасное поведение английских болельщиков" во время открытия матча сборных Англии и Бельгии в Турине.
2014 в Сан-Паулу прошло открытие чемпионата мира по футболу.
2015 в Баку (Азербайджан) проведена церемония открытия первых Европейских игр.
Родились в этот день:
1915 Дэвид Рокфеллер, американский банкир, финансист и государственный деятель.
1924 Джордж Буш-старший, 41-й президент США (1989-1993), американский государственный деятель.
1981 Адриана Лима, бразильская супермодель.
1985 Кендра Уилкинсон, американская модель, актриса.
1992 Филиппе Коутиньо, бразильский футболист.
Ушли из жизни:
1789 Жан-Этьен Лиотар, швейцарский художник.
1982 Карл Риттер фон Фриш, австрийский этолог, расшифровавший поведение пчел, Нобелевский лауреат.
1999 Емельян Полевой, украинский военный, политзаключенный. Командир ВО-3 "Лысоня", полковник УПА.
2003 Грегори Пек, американский киноактер.
Именины:
Василий, Исаакий, Никанор.