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Знаменательные события в истории: 12 июня 2020 года

Знаменательные события в истории: 12 июня 2020 года
07:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В этот день, 12 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день борьбы с детским трудом.

День работника фондового рынка на Украине.

История:

1668 в Лунде (Швеция) основан один из старейших университетов Европы.

1849 Американский изобретатель Льюис Хаслетт запатентовал противогаз.

1867 образована Австро-Венгерская империя.

1898 провозглашение независимости Филиппин.

1926 Бразилия покинула Лигу Наций в знак протеста против принятия туда Германии.

1964 Африканский борец за права чернокожих Нельсон Мандела приговорен к пожизненному тюремному заключению.

1966 в Киеве начата успешная эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда изобретателя Владимира Веклича.

1967 Осуществлен запуск ракеты со станцией "Венера-4".

1980 УЕФА оштрафовала Английскую футбольную ассоциацию на 8000 фунтов стерлингов за "хулиганское и опасное поведение английских болельщиков" во время открытия матча сборных Англии и Бельгии в Турине.

2014 в Сан-Паулу прошло открытие чемпионата мира по футболу.

2015 в Баку (Азербайджан) проведена церемония открытия первых Европейских игр.

Родились в этот день:

1915 Дэвид Рокфеллер, американский банкир, финансист и государственный деятель.

1924 Джордж Буш-старший, 41-й президент США (1989-1993), американский государственный деятель.

1981 Адриана Лима, бразильская супермодель.

1985 Кендра Уилкинсон, американская модель, актриса.

1992 Филиппе Коутиньо, бразильский футболист.

Ушли из жизни:

1789 Жан-Этьен Лиотар, швейцарский художник.

1982 Карл Риттер фон Фриш, австрийский этолог, расшифровавший поведение пчел, Нобелевский лауреат.

1999 Емельян Полевой, украинский военный, политзаключенный. Командир ВО-3 "Лысоня", полковник УПА.

2003 Грегори Пек, американский киноактер.

Именины:

Василий, Исаакий, Никанор. 

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Праздник, История, Именины, Знаменательные события.

Автор:

Телеграф
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