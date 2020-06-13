Знаменательные события в истории: 13 июня 2020 года

Праздники:
Международный день распространения информации об альбинизме.
День святого Антония у западных христиан.
История:
1825 Американский изобретатель Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.
1895 Во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость по трассе Париж-Бордо-Париж.
1944 Первое боевое применение немецких «самолетов-снарядов» (крылатых ракет) "V-1" ("Фау-1").
2000 первая встреча между лидерами Северной и Южной Кореи.
2009 массовые беспорядки в Тегеране после победы Ахмадинежада на президентских выборах в Иране.
Родились в этот день:
1773 Томас Юнг, английский ученый, физик, астроном и востоковед.
1831 Джеймс Максвелл, английский физик, создатель классической электродинамики.
1897 Пааво Нурми, финский легкоатлет, девятикратный олимпийский чемпион.
1943 Малкольм Макдауэлл, английский актер театра и кино.
1953 Тим Аллен, американский актер.
1981 Крис Эванс, американский актер кино и телевидения.
1986 Мэри-Кейт и Эшли Олсен, американские актрисы, близнецы.
1986 Монс Сельмерлев, шведский певец, победитель конкурса Евровидение 2015.
Ушли из жизни:
-323 Александр Македонский, македонский царь, полководец.
1986 Дин Рид, американский певец, киноактер, кинорежиссер и общественный деятель.
1987 Джеральдин Пейдж, американская актриса, лауреат "Оскара", двух "Золотых глобусов" и других премий.
Именины:
Борис, Кристина, Николай, Роман, Филипп.