Знаменательные события в истории: 14 июня 2020 года

В этот день, 14 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день донора крови.

Международный день блоггера.

День работников лёгкой промышленности.

История:

1834 В США запатентована наждачная бумага.

1900 Гавайские острова объявлены территорией США.

1905 началось восстание на русском броненосце "Князь Потемкин Таврический".

1942 на экраны США вышел мультфильм Уолта Диснея "Бэмби".

1984 Палата общин британского парламента приняла новое законодательство о браке, которое позволяет супругам развестись через год после бракосочетания.

1985 в Шенгене (Люксембург) был подписан договор между пятью европейскими государствами, получивший название "Шенгенского соглашения".

1999 Верховный суд США отменил 65-летний запрет на телерекламу казино.

2008 В Севастополе открыт памятник гетману Сагайдачному. Демонтирован 26 апреля 2014 года.

2014 Катастрофа Ил-76 в Луганске.

Родились в этот день:

1736 Шарль Кулон, французский физик и военный инженер.

1903 Алонзо Черч, американский математик и логик, внесший вклад в основы информатики.

1928 Эрнесто Че Гевара, латиноамериканский революционер, команданте революции на Кубе.

1946 Дональд Трамп, 45-й президент США (с 2017 года), американский бизнесмен.

1969 Штеффи Граф, немецкая теннисистка, олимпийская чемпионка.

1983 Луи Гаррель, французский актёр (фильмы "Все песни только о любви", "Постоянные любовники" и др.)

1990 Регина Тодоренко, украинская телеведущая, певица, композитор.

1992 Дэрил Сабара, американский актёр (фильм "Дети шпионов" и др.).

Ушли из жизни:

1920 Макс Вебер, немецкий социолог, историк и экономист.

1927 Джером Клапка Джером, английский писатель.

1986 Хорхе Луис Борхес, аргентинский писатель и поэт.

1995 Роджер Желязны, американский писатель-фантаст.

2012 Иветт Уилсон (р. 1964), американская актриса-комедиантка.

Именины:

Эльвира, Валерий, Василий, Вера, Гавриил, Павел.