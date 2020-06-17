Знаменательные события в истории: 17 июня 2020 года

В этот день, 17 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День медицинского работника (День медика).

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

История:

1934 Первый испытательный полет крупнейшего в то время в мире самолёта АНТ-20 ("Максим Горький").

1939 Во Франции в последний раз произошла публичная казнь на гильотине (казнят серийного убийцу Эжена Вейдмана).

1944 В результате референдума расторгнута датско-исландская уния, Исландия провозглашена республикой.

1955 Состоялся первый полет пассажирского реактивного самолета Ту-104.

1967 В Китае проведено испытание первой водородной бомбы.

1970 Эдвин Лэнд запатентовал камеру "Polaroid".

1982 В выступлении на Генеральной Ассамблее ООН президент США Рональд Рейган (Ronald Reagan) назвал СССР империей зла.

1990 В Киеве создан Союз "Чернобыль".

Родились в этот день:

1714 Цезарь Кассини, французский астроном и геодезист.

1818 Шарль Гуно, французский композитор.

1891 Ольга Хохлова, русская балерина, жена Пабло Пикассо.

1898 Морис Эшер, голландский художник.

1969 Виктор Петренко, украинский фигурист, Олимпийский чемпион

1972 Лариса Денисенко, украинская писательница, правозащитник, адвокат.

1980 Винус Уильямс, американская теннисистка, многократная победительница турниров Большого шлема.

1988 Стефани Райс, австралийская пловчиха, трёхкратная олимпийская чемпионка.

Ушли из жизни:

1928 Роальд Амундсен, норвежский полярный исследователь.

2007 Джанфранко Ферре, итальянский модельер.

Именины:

Иван, Мария, Марфа, Назар, Петр, Софья.