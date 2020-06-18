Знаменательные события в истории: 18 июня 2020 года

В этот день, 18 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День устойчивой гастрономии.

Всемирный день мотоциклиста.

День участкового инспектора милиции на Украине.

История:

1815 Английские и прусские войска разгромили армию Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо.

1889 Американец Уильям Ричардсон запатентовал детскую коляску.

1937 Экипаж самолета "АНТ-25" (Валерий Чкалов, Георгий Байдуков, Александр Беляков) начал беспосадочный перелет по маршруту Москва - Северный полюс - США, успешно завершив его 20 июня приземлением на аэродроме города Ванкувер.

1939 На могиле Тараса Шевченко в Каневе установлен бронзовый памятник.

1953 Первая авиакатастрофа с более чем 100 погибшими. В Татикаве (Япония) разбился американский военный C-124. Погибли 129 человек.

Родились в этот день:

1884 Эдуар Даладье, французский политический деятель, премьер-министр Франции в 1930-х годах.

1896 Бланш Свит, американская актриса, звезда немого кино.

1923 Виталий Гольданский, советский ученый физико-химик, академик.

1942 Пол Маккартни, британский музыкант, певец, композитор, один из основателей группы "The Beatles".

1976 Максим Галкин, российский артист эстрады, телеведущий, актер, певец.

Ушли из жизни:

1464 Рогир ван дер Вейден, нидерландский живописец.

1964 Джорджо Моранди, итальянский живописец и график.

2008 Жан Делануа, французский кинорежиссер.

Именины:

Георгий, Гордей, Дмитрий, Игорь, Леонид, Михаил, Николай, Федор.