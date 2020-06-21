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Знаменательные события в истории: 21 июня 2020 года

Знаменательные события в истории: 21 июня 2020 года
Обновлено 07:11 Сегодня Телеграф
В этот день, 21 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День медицинского работника (день медика).

День отца.

День летнего солнцестояния.

Международный день йоги.

Международный день скейтбординга.

Всемирный день гуманизма.

Всемирный день гидрографии.

Праздник музыки.

Федор Колодезник.

История:

1887 Золотой юбилей королевы Виктории.

1893 Посетители Всемирной выставки в Чикаго впервые в истории прокатились на колесе обозрения.

1915 В дачном поселке Кунцеве (ныне территория Москвы) Казимир Малевич написал картину "Черный квадрат" - "икону" мирового авангарда.

1948 В нью-йоркском отеле "Уолдорф-Астория" прошла презентация долгоиграющей пластинки.

1975 на экраны Соединённых Штатов вышел фильм Стивена Спилберга "Челюсти".

1978 В Лондоне состоялась премьера мюзикла "Эвита".

2004 первый в мире частный управляемый космический корабль "SpaceShipOne" впервые вышел в космос.

Родились в этот день:

1905 Жан-Поль Сартр, французский философ, писатель, драматург и эссеист.

1944 Тони Скотт, английский и голливудский режиссер, продюсер.

1962 Виктор Цой, советский рок-музыкант, автор песен, лидер и вокалист рок-группы "Кино".

1982 Принц Уильям, герцог Кембриджский, принц Великобритании, сын Чарльза, принца Уэльского и его первой жены принцессы Дианы.

1985 Лана Дель Рей, американская певица.

1990 Мириам Гесснер, немецкая лыжница и биатлонистка, серебряная призерка Олимпийских игр 2010 года.

Ушли из жизни:

1814 Иоганн Мартин Миллер (р. 1750), немецкий писатель и поэт.

1874 Андерс Йонас Ангстрем, шведский астрофизик, один с основателей спектрального анализа.

1914 Берта Зуттнер, австрийская писательница, деятель пацифистского движения, Нобелевский лауреат.

2001 Джон Ли Хукер (р. 1917), американский блюзовый певец и гитарист.

2005 Хайме Син (р. 1928), кардинал, глава католической общины Филиппин, сыгравший важную роль во время падения власти Фердинанда Маркоса.

Именины:

Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Знаменательные события.

Автор:

Телеграф
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