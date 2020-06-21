Знаменательные события в истории: 21 июня 2020 года

Праздники:
День медицинского работника (день медика).
День отца.
День летнего солнцестояния.
Международный день йоги.
Международный день скейтбординга.
Всемирный день гуманизма.
Всемирный день гидрографии.
Праздник музыки.
Федор Колодезник.
История:
1887 Золотой юбилей королевы Виктории.
1893 Посетители Всемирной выставки в Чикаго впервые в истории прокатились на колесе обозрения.
1915 В дачном поселке Кунцеве (ныне территория Москвы) Казимир Малевич написал картину "Черный квадрат" - "икону" мирового авангарда.
1948 В нью-йоркском отеле "Уолдорф-Астория" прошла презентация долгоиграющей пластинки.
1975 на экраны Соединённых Штатов вышел фильм Стивена Спилберга "Челюсти".
1978 В Лондоне состоялась премьера мюзикла "Эвита".
2004 первый в мире частный управляемый космический корабль "SpaceShipOne" впервые вышел в космос.
Родились в этот день:
1905 Жан-Поль Сартр, французский философ, писатель, драматург и эссеист.
1944 Тони Скотт, английский и голливудский режиссер, продюсер.
1962 Виктор Цой, советский рок-музыкант, автор песен, лидер и вокалист рок-группы "Кино".
1982 Принц Уильям, герцог Кембриджский, принц Великобритании, сын Чарльза, принца Уэльского и его первой жены принцессы Дианы.
1985 Лана Дель Рей, американская певица.
1990 Мириам Гесснер, немецкая лыжница и биатлонистка, серебряная призерка Олимпийских игр 2010 года.
Ушли из жизни:
1814 Иоганн Мартин Миллер (р. 1750), немецкий писатель и поэт.
1874 Андерс Йонас Ангстрем, шведский астрофизик, один с основателей спектрального анализа.
1914 Берта Зуттнер, австрийская писательница, деятель пацифистского движения, Нобелевский лауреат.
2001 Джон Ли Хукер (р. 1917), американский блюзовый певец и гитарист.
2005 Хайме Син (р. 1928), кардинал, глава католической общины Филиппин, сыгравший важную роль во время падения власти Фердинанда Маркоса.
Именины:
Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор.