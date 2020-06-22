Знаменательные события в истории: 22 июня 2020 года

Праздники:
День памяти и скорби.
Кириллов день.
История:
1633 Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира.
1906 В Осло коронован первый король вернувшей себе независимость Норвегии Хокон VII.
1941 Нацистская Германия напала на Советский Союз, нанеся удар по военным и стратегическим объектам и городам.
1962 Катастрофа Boeing 707 в Гваделупе. Погибли 113 человек.
1986 Диего Марадона, аргентинский футболист забил гол "рукой бога" и "Гол столетия" в ворота сборной Англии на чемпионате мира по футболу в Мексике.
1999 Извержение вулкана на Филиппинах.
2002 В результате землетрясения силой 6,5 магнитуд по шкале Рихтера в западном Иране погибло более 260 человек.
Родились в этот день:
1898 Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель.
1903 Джон Диллинджер, американский преступник, самый знаменитый грабитель банков.
1906 Билли Уайлдер, американский кинорежиссер и сценарист, мастер комедии.
1949 Мерил Стрип, американская актриса кино, театра и телевидения, общественный деятель.
1964 Дэн Браун, американский писатель ("Код да Винчи", "Ангелы и демоны").
1974 Дональд Фэйсон, американский актер.
1979 Роман Зозуля, украинский гимнаст, вице-чемпион Олимпиады-2000.
1981 Сергей Притула, украинский телеведущий, актер.
Ушли из жизни:
1527 Никколо Макиавелли, итальянский философ и политик эпохи Возрождения.
1990 Илья Франк, советский физик, академик, Нобелевский лауреат.
2002 Чанг Че, китайский сценарист и режиссер.
2008 Джордж Карлин, американский актер-комик и писатель, обладатель четырех премий "Грэмми".
Именины:
Алексей, Кирилл, Иван, Мария, Рафаил, Фекла.