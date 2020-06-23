Знаменательные события в истории: 23 июня 2020 года

В этот день, 23 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День государственного служащего Украины.

Международный Олимпийский день.

Международный день вдов.

День государственной службы ООН.

История:

1803 - Роберт Фултон продемонстрировал на реке Сене первое паровое судно.

1868 - Запатентована пишущая машинка.

1944 - В ходе Великой Отечественной войны началась операция "Багратион".

1964 - Артур Мерлин и Ричард Кнерр запатентовали гимнастический обруч - Hula-Hoop.

1975 - Элис Купер во время выступления в Ванкувере упал со сцены и сломал шесть ребер. Турне называлось "Добро пожаловать в мой кошмар".

1994 - на экраны США вышел фильм "Форрест Гамп".

1998 - впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга.

2004 - правительственная комиссия Японии решила разрешить клонирование человеческих эмбрионов в исследовательских целях.

2016 - граждане Великобритании на общенациональном референдуме проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

Родились в этот день:

1150 - Святой Жан де Мата, католический святой, один из основателей ордена тринитариев.

1763 - Жозефина Богарне, императрица Франции (1804-1809), первая жена Наполеона I.

1889 - Анна Ахматова, русская и советская поэтесса.

1912 - Алан Матисон Тьюринг, английский математик, логик, криптограф, изобретатель машины Тьюринга.

1927 - Боб Фосс, американский кинорежиссер, хореограф, сценарист.

1940 - Вильма Рудольф, американская легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка.

1972 - Сельма Блэр, американская актриса.

1972 - Зинедин Зидан, французский футболист, чемпион мира (1998) и Европы (2000), лучший футболист мира (1998, 2000, 2003).

1984 - Даффи, валлийская поп-певица.

Ушли из жизни:

1852 - Карл Брюллов, русский художник, представитель академизма.

1891 - Вильгельм Вебер, немецкий физик.

1969 - Николай Рыленков, советский поэт и прозаик.

1981 - Зара Леандер (р. 1907), шведская и немецкая киноактриса и певица.

2009 - Мануэль Саваль (р. 1956), мексиканский актёр.

2011 - Питер Фальк (р. 1927), американский актёр (лейтенант Коломбо в телесериале "Коломбо").

Именины:

Александр, Антонина, Василий, Иван, Тимофей, Феофан.