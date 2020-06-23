Знаменательные события в истории: 23 июня 2020 года

Праздники:
День государственного служащего Украины.
Международный Олимпийский день.
Международный день вдов.
День государственной службы ООН.
История:
1803 - Роберт Фултон продемонстрировал на реке Сене первое паровое судно.
1868 - Запатентована пишущая машинка.
1944 - В ходе Великой Отечественной войны началась операция "Багратион".
1964 - Артур Мерлин и Ричард Кнерр запатентовали гимнастический обруч - Hula-Hoop.
1975 - Элис Купер во время выступления в Ванкувере упал со сцены и сломал шесть ребер. Турне называлось "Добро пожаловать в мой кошмар".
1994 - на экраны США вышел фильм "Форрест Гамп".
1998 - впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга.
2004 - правительственная комиссия Японии решила разрешить клонирование человеческих эмбрионов в исследовательских целях.
2016 - граждане Великобритании на общенациональном референдуме проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
Родились в этот день:
1150 - Святой Жан де Мата, католический святой, один из основателей ордена тринитариев.
1763 - Жозефина Богарне, императрица Франции (1804-1809), первая жена Наполеона I.
1889 - Анна Ахматова, русская и советская поэтесса.
1912 - Алан Матисон Тьюринг, английский математик, логик, криптограф, изобретатель машины Тьюринга.
1927 - Боб Фосс, американский кинорежиссер, хореограф, сценарист.
1940 - Вильма Рудольф, американская легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка.
1972 - Сельма Блэр, американская актриса.
1972 - Зинедин Зидан, французский футболист, чемпион мира (1998) и Европы (2000), лучший футболист мира (1998, 2000, 2003).
1984 - Даффи, валлийская поп-певица.
Ушли из жизни:
1852 - Карл Брюллов, русский художник, представитель академизма.
1891 - Вильгельм Вебер, немецкий физик.
1969 - Николай Рыленков, советский поэт и прозаик.
1981 - Зара Леандер (р. 1907), шведская и немецкая киноактриса и певица.
2009 - Мануэль Саваль (р. 1956), мексиканский актёр.
2011 - Питер Фальк (р. 1927), американский актёр (лейтенант Коломбо в телесериале "Коломбо").
Именины:
Александр, Антонина, Василий, Иван, Тимофей, Феофан.