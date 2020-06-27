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Знаменательные события в истории: 27 июня 2020 года

Знаменательные события в истории: 27 июня 2020 года
Обновлено 07:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
В этот день, 27 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день рыболовства.

День микро-, малых и средних предприятий.

История:

1615 Чай впервые импортирован в Европу.

1834 Открыт Киевский университет.

1931 В США изобретатель Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолета.

1964 В Вашингтоне открыт памятник Тарасу Шевченко.

1967 В Энфилде (Англия) установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.

1980 Над Тирренским морем взорвался итальянский самолёт Douglas DC-9. Погиб 81 человек.

1986 Международный суд в Гааге вынес решение о нарушении Соединенными Штатами международного права и суверенитета Никарагуа за оказание помощи никарагуанским контрас.

1988 Столкновение двух пригородных поездов на Лионском вокзале в Париже. Погибло 56 человек, 57 были ранены.

1990 Торжественная церемония разоружения никарагуанских контрас, символизирующая окончание гражданской войны в Никарагуа.

1991 Войной Словении за независимость начались Югославские войны.

1997 Окончание гражданской войны в Таджикистане.

2017 В Киеве в 8:16 произошел теракт. Погиб полковник Максим Шаповал. Также пострадала женщина которая проходила мимо.

Родились в этот день:

1462 Людовик XII, король Франции (1498-1515).

1838 Пауль Маузер, немецкий конструктор-оружейник и предприниматель.

1966 Джей Джей Абрамс, американский режиссер, продюсер, сценарист ("Миссия невыполнима 3", "Звездные войны: Пробуждение силы").

1972 Павел Булатников, вокалист и перкуссионист минской группы "Ляпис Трубецкой".

1975 Тоби Магуайр, американский актер.

1977 Рауль Гонсалес, испанский футболист, известный по выступлению за мадридский "Реал".

1987 Эд Вествик, британский актер и музыкант.

1987 Светлана Кузнецова, российская теннисистка, победитель Ролан Гаррос 2009.

1989 Мэттью Льюис, английский актер.

Ушли из жизни:

1574 Джорджо Вазари, итальянский живописец, архитектор и писатель эпохи маньеризма.

1913 Дмитрий Миллер, украинский историк, исследователь истории Гетманщины и Слобожанщины.

1915 Алина Шариго, жена французского художника Пьера-Огюста Ренуара.

2001 Туве Янссон, финская писательница, художница и иллюстратор, создатель образа Муми-троллей.

2017 Сергей Якутович, украинский художник, график, книжный иллюстратор, известный также работой в кино. Сын известных художников Георгия Якутовича и Александры Павловской, отец Антона Якутовича.

Именины:

Владимир, Георгий, Иосиф, Николай, Павел.

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Праздник, История, Именины, Знаменательные события.

Автор:

Телеграф
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