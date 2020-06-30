Знаменательные события в истории: 30 июня 2020 года

Праздники:
Международный день астероида.
Международный день парламентаризма.
День памяти мучеников Мануила, Савелия и Исмаила.
История:
1894 - Открыт самый знаменитый лондонский мост - Тауэр бридж.
1908 - На Землю упал Тунгусский метеорит.
1936 - Напечатан первый тираж романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром".
1948 - учёные Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин из "Bell Laboratories" объявили о создании транзистора.
1964 - получены первые фотографии Луны с близкого расстояния.
1972 - Для координации всемирного времени впервые введена високосная секунда (23:59:60).
1997 - В Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере - "Гарри Поттер и философский камень".
Родились в этот день:
1789 - Орас Верне, французский художник.
1817 - Джозеф Гукер, английский ботаник и путешественник.
1907 - Роман Шухевич (псевдонимы: Тарас Чупринка, Тур, Роман Лозовский, Монах, Туча, Степан, Щука, Колокол), выдающийся украинский политический, военный деятель. Главнокомандующий Украинской Повстанческой Армии (УПА), председатель Генерального секретариата Украинского главного освободительного совета (УГВР), председатель провода Организации Украинских Националистов (ОУН) в Украине.
1966 - Майк Тайсон, американский боксёр, абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе.
1968 - Фил Ансельмо, американский музыкант, прославившийся как участник грув-метал-группы "Pantera".
1975 - Ральф Шумахер, немецкий автогонщик, брат Михаэля Шумахера.
1985 - Майкл Фелпс, американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион.
Ушли из жизни:
1861 - Элизабет Браунинг, английская поэтесса.
1961 - Ли Де Форест (р. 1873), американский изобретатель, прозванный "отцом радио".
1995 - Назарий Яремчук, певец, народный артист Украины.
1995 - Гавриил Троепольский, советский писатель, автор повести "Белый Бим Черное ухо".
2001 - Чет Аткинс (р. 1924), американский гитарист.
2014 - Пол Мазурски (р. 1930), американский актер, кинорежиссер, сценарист.
Именины:
Аверкий, Измаил, Максим, Мануил, Пелагея, Савелий.