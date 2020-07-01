Скачать
Среда, 01.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 30 июня: Паводки на западе и ВНО 2020 в Украине
Итоги дня 30 июня: Паводки на западе и ВНО 2020 в Украине
"В один клик": украинцам упростили процедуру смены поставщика газа
"В один клик": украинцам упростили процедуру смены поставщика газа
Ла Лига: Барселона и Атлетико разошлись боевой ничьей
Ла Лига: Барселона и Атлетико разошлись боевой ничьей
Рекомендации для улучшения жизни: тест, который даст ценную подсказку
Рекомендации для улучшения жизни: тест, который даст ценную подсказку

Знаменательные события в истории: 1 июля 2020 года

Знаменательные события в истории: 1 июля 2020 года
Обновлено 07:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В этот день, 1 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День архитектуры Украины.

История:

1569 - Люблинской унией создана Речь Посполитая (объединение Польши и Литвы).

1751 - Вышел в свет первый том первой в мире "Энциклопедии".

1867 - Канада стала самоуправляемым доминионом Великобритании.

1877 - Начался первый Уимблдонский теннисный турнир. Разыгрывалось первенство среди мужчин. Победителем стал Спенсер Гор. За право наблюдать финальную игру зрители платили один шиллинг.

1904 - Открылись III летние Олимпийские игры в Сент-Луисе (США).

1911 - Польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово "витамин" при описании определённых химических ингредиентов для оздоровительной диеты.

1915 - Первая сцена раздевания в кино: австралийская актриса Аннетт Келлерман (Annette Marie Sarah Kellerman) обнажилась в фильме "Дочь богов".

1980 - Песня "О, Канада" провозглашена национальным гимном Канады.

2011 - В Монако состоялось бракосочетание принца Альбера II и Шарлин Уиттсток.

2013 - Хорватия присоединилась к Европейскому союзу.

2014 - Верховная Рада Украины учредила орден Героев Небесной Сотни.

Родились в этот день:

1646 - Готфрид Лейбниц, немецкий философ, математик, физик.

1908 - Эсте Лаудер, американская бизнес-леди, основательница косметической империи "Estee Lauder".

1934 - Сидни Поллак, американский кинорежиссер, актер и продюсер.

1961 - Принцесса Диана, принцесса Уэльская, одна из самых популярных женщин мира.

1964 - Тарас Чорновил, украинский политический деятель.

1967 - Памела Андерсон, канадская фотомодель, актриса.

1977 - Лив Тайлер, американская киноактриса, фотомодель.

Ушли из жизни:

1896 - Гарриет Бичер-Стоу, американская писательница.

2004 - Марлон Брандо, американский киноактер, дважды лауреат премии "Оскар".

2010 - Элисон Букер (р. 1963), английская теле- и радиоведущая, журналистка

2015 - Николас Уинтон (р. 1909), британский филантроп, накануне Второй мировой войны организовавший спасение от холокоста еврейских детей в оккупированной немцами Чехословакии.

Именины:

Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор, Сергей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Знаменательные события.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Даже на ночь: продукты, которые можно есть перед сном
02 Праймериз "Слуги народа": названы фамилии фаворитов
03 145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
04 Реформа приватизации: на заседании Нацсовета реформ представили новую концепцию
05 Откуда появляется жир на животе: шесть главных причин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе 12 вражеских обстрелов, двое военных ранены
На Донбассе 12 вражеских обстрелов, двое военных ранены
Трамп признался, что все больше и больше злится на Китай из-за коронавируса
Трамп признался, что все больше и больше злится на Китай
&quot;Сговор&quot; России и Талибана: Сенат США требует разъяснений от глав Госдепа и Пентагона
"Сговор" России и Талибана: Сенат США требует разъяснений
Рецепт дня: нежный мясной рулет со шпинатом и сыром
Рецепт дня: нежный мясной рулет со шпинатом и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь