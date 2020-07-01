Знаменательные события в истории: 1 июля 2020 года

В этот день, 1 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День архитектуры Украины.

История:

1569 - Люблинской унией создана Речь Посполитая (объединение Польши и Литвы).

1751 - Вышел в свет первый том первой в мире "Энциклопедии".

1867 - Канада стала самоуправляемым доминионом Великобритании.

1877 - Начался первый Уимблдонский теннисный турнир. Разыгрывалось первенство среди мужчин. Победителем стал Спенсер Гор. За право наблюдать финальную игру зрители платили один шиллинг.

1904 - Открылись III летние Олимпийские игры в Сент-Луисе (США).

1911 - Польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово "витамин" при описании определённых химических ингредиентов для оздоровительной диеты.

1915 - Первая сцена раздевания в кино: австралийская актриса Аннетт Келлерман (Annette Marie Sarah Kellerman) обнажилась в фильме "Дочь богов".

1980 - Песня "О, Канада" провозглашена национальным гимном Канады.

2011 - В Монако состоялось бракосочетание принца Альбера II и Шарлин Уиттсток.

2013 - Хорватия присоединилась к Европейскому союзу.

2014 - Верховная Рада Украины учредила орден Героев Небесной Сотни.

Родились в этот день:

1646 - Готфрид Лейбниц, немецкий философ, математик, физик.

1908 - Эсте Лаудер, американская бизнес-леди, основательница косметической империи "Estee Lauder".

1934 - Сидни Поллак, американский кинорежиссер, актер и продюсер.

1961 - Принцесса Диана, принцесса Уэльская, одна из самых популярных женщин мира.

1964 - Тарас Чорновил, украинский политический деятель.

1967 - Памела Андерсон, канадская фотомодель, актриса.

1977 - Лив Тайлер, американская киноактриса, фотомодель.

Ушли из жизни:

1896 - Гарриет Бичер-Стоу, американская писательница.

2004 - Марлон Брандо, американский киноактер, дважды лауреат премии "Оскар".

2010 - Элисон Букер (р. 1963), английская теле- и радиоведущая, журналистка

2015 - Николас Уинтон (р. 1909), британский филантроп, накануне Второй мировой войны организовавший спасение от холокоста еврейских детей в оккупированной немцами Чехословакии.

Именины:

Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор, Сергей.