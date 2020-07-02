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Знаменательные события в истории: 2 июля 2020 года

Знаменательные события в истории: 2 июля 2020 года
Обновлено 07:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В этот день, 2 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день спортивного журналиста.

Всемирный день НЛО (День уфолога).

История:

1698 Томас Сейвери получил патент на первую в мире паровую машину.

1900 Первый полет совершил дирижабль жесткой конструкции, построенный графом Цеппелином.

1918 Гетман Скоропадский ввел украинское гражданство.

1924 создана Международная ассоциация спортивной прессы.

1976 В Киеве открылся памятник жертвам фашистского расстрела в Бабьем Яру.

1996 катастрофа трамвая в Днепродзержинске, унесшая жизни 34 человек.

2002 Стив Фоссетт завершил первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.

2009 Индия отменила уголовное преследование лиц гомосексуальной ориентации.

2011 В Монако состоялось венчание принца Альбера II и Шарлин Уиттсток.

Родились в этот день:

1714 Кристоф Глюк, австрийский композитор.

1925 Патрис Лумумба, африканский политический деятель.

1982 Елка, украинская и российская певица.

1983 Мишель Бранч, американская певица.

1984 Джонни Вейр, трехкратный чемпион США по фигурному катанию.

1985 Эшли Тисдейл, американская актриса, певица и телевизионный продюсер.

1986 Линдси Лохан, американская актриса, певица и модель.

1990 Марго Робби, австралийская актриса.

Ушли из жизни:

1566 Нострадамус, французский врач, ученый и предсказатель.

1778 Жан-Жак Руссо, французский писатель и философ.

1961 Эрнест Хемингуэй, американский писатель.

1999 Марио Пьюзо, американский писатель, автор романа "Крестный отец".

2016 Эли Визель, американский и французский писатель, журналист и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира (1986).

2016 Майкл Чимино, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель премии "Оскар".

Именины:

Иван, Фаддей. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Знаменательные события.

Автор:

Телеграф
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