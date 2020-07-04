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Знаменательные события в истории: 4 июля 2020 года

Знаменательные события в истории: 4 июля 2020 года
Обновлено 07:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В этот день, 4 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День судебного эксперта Украины.

День независимости США.

День рождения королевы Сони в Норвегии.

Праздник Тиштара.

День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны.

Празднование в честь обретения мощей преподобного Максима Грека.

История:

1776 Подписана Декларация независимости США.

1865 Вышло первое издание книги Льюиса Кэрролла "Приключения Алисы в Стране Чудес".

1874 Построен первый мост через Миссисипи.

1900 Из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля.

1948 Столкновение в небе над Нортвудом к северу от Лондона Douglas DC-6 Скандинавских авиалиний и Avro York Королевских Военно-воздушных сил. Погибли все 39 пассажиров и членов экипажа обоих самолётов — крупнейшее столкновение в небе Великобритании.

2004 Греция впервые стала чемпионом Европы по футболу.

2005 Снаряд экспедиции Deep Impact произвёл столкновение с кометой Темпеля 1.

2012 Официально объявлено об открытии в ЦЕРНе новой частицы, по свойствам похожей на предсказанный бозон Хиггса.

Родились в этот день:

1790 Джордж Эверест, английский географ и геодезист, чьим именем названа высочайшая вершина мира.

1872 Калвин Кулидж, 30-й президент США (1923-1929), государственный и политический деятель.

1927 Джина Лоллобриджида, итальянская актриса, кавалер Ордена Почетного легиона.

1927 Нил Саймон, американский драматург и сценарист.

1952 Альваро Урибе, президент Колумбии (2002—2010).

1957 Дмитрий Назаров, советский и российский актер.

1992 - Ирина Варвинец, украинская биатлонистка, многократный призер и чемпионка чемпионатов мира и Европы среди юниоров, чемпионка и призер чемпионатов Европы и Универсиад.

Ушли из жизни:

1826 Джон Адамс, 2-й президент США (1797–1801), американский политический и государственный деятель.

1826 Томас Джефферсон, 3-й президент США (1801–1809), автор Декларации независимости США.

1831 Джеймс Монро, 5-й президент США (1817–1825), американский государственный деятель и дипломат.

1934 Мария Склодовская-Кюри, французский физик и химик, дважды Нобелевский лауреат.

2000 Юрий Хой, советский рок-музыкант, лидер группы "Сектор Газа".

Именины:

Алексей, Георгий, Иван, Максим, Никита, Павел, Федор. 

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Праздник, История, Именины, Знаменательные события.

Автор:

Телеграф
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