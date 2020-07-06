Знаменательные события в истории: 6 июля 2020 года

Праздники:
Всемирный день поцелуя.
День рождения Далай-ламы.
Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери.
История:
1785 - Конгресс США постановил назвать американскую валюту "долларом".
1885 - Вакцина против бешенства впервые испытана на человеке.
1912 - В Стокгольме открылись V Летние Олимпийские игры (на самом деле соревнования шли с апреля).
1957 - Произошла встреча Джона Леннона и Пола Маккартни.
1994 - На экраны США вышел фильм "Форрест Гамп".
2013 - В Сан-Франциско произошла первая катастрофа Boeing 777.
Родились в этот день:
1907 - Фрида Кало, мексиканская художница.
1935 - Далай-лама, XIV буддистский духовный лидер, Нобелевский лауреат.
1946 - Джордж Буш-младший, 43-й президент США (2001-2009), американский политик.
1946 - Сильвестр Сталлоне, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер.
1951 - Джеффри Раш, австралийский кино- и театральный актер, обладатель премии "Оскар".
1975 - 50 Cent (Кертис Джеймс Джексон), рэп-исполнитель из США.
1980 - Ева Грин, французская кино- и театральная актриса, модель.
Ушли из жизни:
1533 - Лудовико Ариосто, итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения.
1535 - Томас Мор, английский писатель, богослов и государственный деятель.
1934 - Нестор Махно, украинский военный и политический деятель, известен как батька Махно.
1937 - Богдан-Игорь Антоныч, украинский поэт, прозаик.
1971 - Луи Армстронг, американский джазовый музыкант.
2008 - Нонна Мордюкова, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.
2009 Роберт Макнамара, американский политик и предприниматель, министр обороны США в 1961-1968.
Именины:
Алексей, Антон, Герман, Петр, Святослав, Федор.