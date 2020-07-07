Знаменательные события в истории: 7 июля 2020 года

В этот день, 7 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Иван Купала.

Международный день кооперативов.

Международный день Днепра.

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

История:

1807 - Начались русско-французские переговоры, завершившиеся подписанием Тильзитского мира.

1881 - В Риме была впервые напечатана сказка Карло Коллоди "Пиноккио".

1891 - Курьерская служба American Express запатентовала первый в истории дорожный чек.

1920 - В Антверпене начались VII Летние Олимпийские игры (официальная церемония открытия состоялась 14 августа).

1923 - В Праге открыт украинский педагогический институт имени Драгоманова.

1937 - Инцидент на мосту Лугоуцяо недалеко от Пекина. Нападение японских войск на китайский гарнизон стало началом крупномасштабной агрессии Японии против Китая и послужило еще одним шагом к началу Второй мировой войны.

1940 - Во Львове открыт литературный музей Ивана Франко.

1957 - Открылась первая Пагуошская конференция, заложившая начало международной кампании за ядерное разоружение.

1980 - Первый перелет через Ла-Манш самолета на солнечных батареях.

1985 - Борис Беккер победил в Уимблдонском теннисном турнире, став самым молодым чемпионом (на тот момент ему было 17 лет 227 дней).

1987 - Начался суд над тремя руководителями Чернобыльской АЭС, которых обвинили во взрыве.

1989 - В Симферополе началась издаваться газета на крымскотатарском языке.

1997 - Разрушительное наводнение в Центральной Европе.

2009 - Похоронили короля поп-музыки Майкла Джексона.

Родились в этот день:

1752 - Жозеф Мари Жаккар, французский ткач и изобретатель.

1860 - Густав Малер, австрийский композитор и дирижер.

1901 - Витторио Де Сика, итальянский актер, режиссер.

1940 - Ринго Старр, британский рок-музыкант, актер, барабанщик группы "The Beatles".

1943 - Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.

1980 - Мишель Кван, американская фигуристка.

Ушли из жизни:

1854 - Георг Ом, немецкий физик, автор основного закона электрической цепи (закон Ома).

1890 - Генри Нестле, швейцарский фармацевт, бизнесмен, основатель компании "Nestle".

1930 - Артур Конан Дойл, шотландский и английский врач и писатель.

1967 - Вивьен Ли, английская актриса, обладательница двух Оскаров.

2006 - Сид Барретт, английский музыкант, поэт и художник, основатель группы "Pink Floyd".

Именины:

Антон, Иван, Никита, Яков.