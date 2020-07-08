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Знаменательные события в истории: 8 июля 2020 года

Знаменательные события в истории: 8 июля 2020 года
Обновлено 07:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В этот день, 8 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День рыбака. 

День памяти святых Петра и Февронии.

История:

1497 Экспедиция португальского мореплавателя Васко да Гамы покинула Лиссабон.

1659 Битва под Конотопом.

1709 Cостоялась Полтавская битва, крупнейшее сражение Великой Северной войны.

1980 Катастрофа самолета Ту-154 в Алма-Ате. Погибли 166 человек - крупнейшая авиакатастрофа в истории Казахстана.

2014 Сборная Германии в полуфинале Чемпионата мира победила 5-кратного чемпиона мира, победителя чемпионата сборную Бразилии с сенсационным счетом 7: 1 (5:0 в 1-м тайме), побив при этом многие мировые футбольных рекордов.

Родились в этот день:

1621 Жан де Лафонтен, французский литератор и баснописец.

1839 Джон Рокфеллер, американский миллиардер, основатель клана Рокфеллеров.

1851 Артур Эванс, британский археолог, открыватель Минойской цивилизации.

1908 Нельсон Рокфеллер, американский политик и банкир.

1938 Лесь Танюк, украинский писатель, режиссер, политик.

1951 Анжелика Хьюстон, американская актриса, модель и режиссер.

1974 Жанна Фриске, российская эстрадная певица, телеведущая, актриса.

Ушли из жизни:

1695 Христиан Гюйгенс, голландский математик, физик и астроном.

1822 Перси Биши Шелли, английский поэт и драматург.

2000 FM-2030 (Ф.М. Эсфендиари), футоролог, писатель-фантаст, основатель трансгуманистического движения.

Именины:

Василий, Давид, Денис, Петр, Семен, Федор. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 8 июля.

Автор:

Телеграф
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