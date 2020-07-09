8 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В четверг, 9 июля 2020 года, православные христиане чтут память преподобного Давида Солунского - святого отшельника-аскета, почитаемого за его проповеди и чудеса (среди которых - способность брать в руки горящие предметы и раскаленные угли без вреда для себя).
В народе святого Давида прозвали Земляничником, так как день его памяти совпадает с периодом начала сбора земляники.
Пчеловоды считают, что в этот день пчела первый раз вылетает за медовым сбором. По народным поверьям, в лесах поспевает земляника, и про этот день говорили: "Первую ягоду в рот кладут, а вторую в дом несут", Земляника-ягода заспевает, красных девок в лес зазывает", "Собирай по ягодке, принесешь кузовок". Эти полезные и вкусные ягоды использовались от множества болезней. Если в этот день идет дождь - все лето до сентября будет дождливым. Хорошая погода в этот день предвещает тепло и солнце семь недель подряд.
Что нельзя делать на Давида Земляничника 9 июля 2020?
играть с огнем или просто обращаться с ним небрежно в этот день - плохая примета
нельзя обижать домашних животных и отказывать в помощи нуждающимся
молодым мамам и беременным женщинам нельзя в этот день есть клубнику и землянику.
Приметы и поверья
Если средь бела дня вьюнок закроет цветок, то к вечеру дождь "встанет" на порог.
Много росы – к урожаю огурцов.
Обилие ягод – к холодной зиме.
Если 9 июля собрать и съесть много земляники, обновится кровь.
Если на Давида Земляничника выпал дождь, то весь сентябрь мокрым будет.
Если в этот день хорошая погода, то на протяжении семи недель будет тепло и солнечно.
Полевые цветы сильнее обычного пахнут – к дождю.
В радуге преобладает желтый цвет – к ясной погоде.
В этот день пчелы впервые вылетают за медовым сбором.
Если 9 июля в доме зажечь белую свечу, то весь год будет благополучным и хлебосольным.
Сон с 8 на 9 июля исполнится через 7-10 дней. Сновидение, увиденное днем 9 июля, осуществиться через две недели.
Людям, родившимся 9 июля, покровительствует земляника. В качестве талисмана им следует носить сапфир.
Именины 9 июля 2020
Поздравления с Днем ангела в это день принимают Давид, Денис, Иван, Тихон, Павел, Георгий и Ферапонт - по православному церковному календарю, Вероника и Зенон - по католическому.