8 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

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Обновлено 07:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В народном календаре 9 июля – Давид Солунский, Давид Земляничник, Тихвинская икона Божией Матери, Тихвинская ягодница. В этот день отправлялись в лес по ягоды.

В четверг, 9 июля 2020 года, православные христиане чтут память преподобного Давида Солунского - святого отшельника-аскета, почитаемого за его проповеди и чудеса (среди которых - способность брать в руки горящие предметы и раскаленные угли без вреда для себя).

В народе святого Давида прозвали Земляничником, так как день его памяти совпадает с периодом начала сбора земляники.

Пчеловоды считают, что в этот день пчела первый раз вылетает за медовым сбором. По народным поверьям, в лесах поспевает земляника, и про этот день говорили: "Первую ягоду в рот кладут, а вторую в дом несут", Земляника-ягода заспевает, красных девок в лес зазывает", "Собирай по ягодке, принесешь кузовок". Эти полезные и вкусные ягоды использовались от множества болезней. Если в этот день идет дождь - все лето до сентября будет дождливым. Хорошая погода в этот день предвещает тепло и солнце семь недель подряд.

Что нельзя делать на Давида Земляничника 9 июля 2020?

играть с огнем или просто обращаться с ним небрежно в этот день - плохая примета

нельзя обижать домашних животных и отказывать в помощи нуждающимся

молодым мамам и беременным женщинам нельзя в этот день есть клубнику и землянику.

Приметы и поверья

Если средь бела дня вьюнок закроет цветок, то к вечеру дождь "встанет" на порог.

Много росы – к урожаю огурцов.

Обилие ягод – к холодной зиме.

Если 9 июля собрать и съесть много земляники, обновится кровь.

Если на Давида Земляничника выпал дождь, то весь сентябрь мокрым будет.

Если в этот день хорошая погода, то на протяжении семи недель будет тепло и солнечно.

Полевые цветы сильнее обычного пахнут – к дождю.

В радуге преобладает желтый цвет – к ясной погоде.

В этот день пчелы впервые вылетают за медовым сбором.

Если 9 июля в доме зажечь белую свечу, то весь год будет благополучным и хлебосольным.

Сон с 8 на 9 июля исполнится через 7-10 дней. Сновидение, увиденное днем 9 июля, осуществиться через две недели.

Людям, родившимся 9 июля, покровительствует земляника. В качестве талисмана им следует носить сапфир.

Именины 9 июля 2020

Поздравления с Днем ангела в это день принимают Давид, Денис, Иван, Тихон, Павел, Георгий и Ферапонт - по православному церковному календарю, Вероника и Зенон - по католическому.

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Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты, Давид Солунский, Давид Земляничник.

Автор:

Телеграф
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