Скорое отступление путина неминуемо, но есть нюанс: прогноз аналитика

Аналитик Виктор Бобыренко считает, что рф будет до последнего цепляться за еще два региона Украины, помимо Крыма и Донбасса

Украина переживает 18-й день российского открытого вторжения. Напомним, что рф атаковала Украину утром 24 февраля, без объявления войны. С того времени оккупантам удалось временно захватить часть украинской земли, неся при этом колоссальные потери.

К сожалению, агрессор продолжает циничные обстрелы украинских городов, а также расстреливает гуманитарные коридоры, убивая женщин и детей.

Военную ситуацию и возможные дальнейшие сценарии развития противостояния "Телеграф" обсудил с экспертом ОО "Бюро анализа политики" Виктором Бобыренко, который, как и многие, защищает Украины в рядах территориальной обороны.

Россияне сейчас всё чаще напоминают отступающую в 1812-м наполеоновскую армию

– Что можно сказать на третьей неделе войны об ошибках и перегруппировке войск агрессора?

– Уже ясно, что враг ошибся в своем главном допущении, будто украинцы начнут сдаваться, встречать хлебом-солью, что вторжение будет такая себе "прогулка". На деле получили мощнейший отпор от ВСУ и территориальной обороны, партизанскую войну, растянутые на сотни км коммуникации. Оккупантам приходится отходить, перегруппировываться, скрывать катастрофические потери.

Агрессор по-своему пользуется "зелеными коридорами". В Сумах, где нахожусь, он был довольно успешным. За три дня удалось выехать более 70 тысячам мирных граждан. Но чтобы мы понимали – это не из-за гуманности военно-политического руководства рф. У этих зверюг в принципе нет гуманности. Просто такой коридор им тоже выгоден. Они отвели свои войска с западного направления на юг, перегруппировались. Подкормили своих солдат, отправили небоеспособных, в первую очередь срочников (которых тут как бы нет, но наличие которых таки пришлось признать) назад в россию.

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После того, как блицкриг провалился, враг, действительно, поменял тактику. Уже понятно, что он открыто занялся террором. Агрессор прикрывается мирными жителями. Мы это увидели еще 28 февраля, когда россияне начали обстреливать Ахтырку с Тростянца. Они ставят в огородах, между домами свои "Грады" и "Буратино" — и стреляют в ту же Ахтырку.

Зная, что "обратка" не прилетит, ведь наши войска не будут стрелять по своим городам. И сейчас это стало повсеместной практикой. Удары по мирным городам – под прикрытием мирных граждан. Блокада тех же Мариуполя, Харькова, частично – Киева.

Сейчас враг уже не ночует в поле, где наши могут его достать, накрыть огнем. Россияне делают это или на элеваторах, прикрываясь зерном и техникой, или в школах, или просто в домах мирных жителей. Ловят старосту или директор школы, заставляют открыть нужное им помещение, протопить – и солдаты там базируются. Уже не в танках, а в школе, вытянув ноги. Те, кто их еще не протянул.

– Чем питаются оккупанты? В соцсетях и не только довольно много сообщения о мародерстве со стороны "освободителей"…

– Так оно и есть. Классика жанра времен вторжения гитлеровской Германии – "матка – млеко, яйка". Россияне в Украине грабят окрестные села. Забирают курей, яйца. Стреляют свиней, жарят мясо. Так как хлеба не хватает – заставляют женщин печь лепешки. Те посылают по направлению известного российского корабля. Сухари из сухпая заканчиваются довольно быстро. Едят много жирного. С голодухи переедают. Из-за этого во многих местах, как у нас в селах говорят, "на русских напала срачка".

– По этим "следам" их и находят партизаны?

– Не только по этим. Но – находят. Наш народ лучше ориентируется на местности. Более мотивирован. Партизан, действительно, много. Нападают на небольшие колоны (5-6 машин). Х*рачат из всего, что есть. А есть немало, учитывая, что многие русские дезертирят, бросают амуницию, оружие. Так что мужики выходят "на охоту" не только с охотничьими ружьями (которые в сельской местности есть практически повсеместно), но и с гранатометами и с чем-то потяжелее. Ну и, понятно, коктейли Молотова – всегда в помощь. По погребам сидит огромное количество пленных россиян. Кого-то и отстреливают. Кто-то замерзает – ночи-то сейчас довольно прохладные, до минус 10 кое-где. Так что россияне сейчас всё чаще напоминают отступающую в 1812-м наполеоновскую армию.

У россиян заканчивается боевой запал

– Каков прогноз? Как события могут развиваться дальше?

– У россиян заканчивается боевой запал. Вскоре их наступательный порыв выдохнется. Особенно, если нам помогут укрепиться в небе. Они наступают пока еще и потому, что информация доходит наверх с опозданием. К примеру, ротный передает в батальон – всему хана, нас тут разнесли в хлам. В дивизию докладывают, чуть сгладив углы. Мол, всё не очень хорошо. А пока это доходит до Путина иже с ним, информация уже выливается в "что-то пошло не так". И у Путина в итоге создается впечатление, что не всё потеряно, что всё под контролем. А внизу уже понимают, что ничего не под контролем, и что дело пахнет уничтожением или трибуналом. И пока Путину не донесут правду, или пока его не снесут, агрессия будет продолжаться. Но, уверен, очень скоро россияне начнут отступать. Особенно с началом оттепели, когда техника начнет утопать в украинском черноземе. Правда, некоторые объекты и направления они вряд ли сдадут без боя или переговоров.

– О каких объектах речь?

– Думаю, ЧАЭС захватчики будут держать до последнего. Шантажировать ядерной катастрофой. Типа – я дурак с гранатой, сейчас всё взорву, всем будет плохо. И путин вполне может это сделать. Ему плевать, что при этом загадят не только Украину, но и Беларусь, и россию.

– Что еще могут пытаться удержать россияне?

– Более чем уверен, что если будет продолжаться военный вариант, оккупанты будут стараться удерживать юг. Захватить Мариуполь, не отдать Херсон. И сделать условно, по Левому берегу Днепра, по линии Энергодар-Токмак — до Мариуполя – коридор. Это своеобразная возможность для путина объявить себя победителем. Пустить воду в Крым (хоть ему фиолетово, есть там вода или нет), сделать картинку для Соловьева и Скабеевой. Так что и ЧАЭС, и этот коридор – к Крыму, захватчики, думаю, будут держать до последнего. И торговаться. Вплоть до введения на эти территории голубых касок – миротворцев. Чтобы путин мог сказать избирателям, что у него есть некие очередные "приобретения".

Что считать победой в нашей трактовке?

– Сейчас между нашими политиками есть условный договор о ненападении. Общество сплочено, как никогда, давая отпор агрессору. Какие есть угрозы, когда дело дойдет до переговоров – и уступок, без которых вряд ли возможно?

– Да, переход войны в политику – это будет серьезный вызов. В том числе для Зеленского. Часть общества готова терпеть любые тяготы, но отбивать свою землю до конца. Освобождать Донецк, Луганск, Крым и так далее. А часть готова на любые уступки, "лишь бы всё это уже прекратилось". К кому прислушается Зеленский? Какую сторону займут политические лидеры ведущих партий? Что считать победой в нашей трактовке? Есть еще один важный элемент – военное положение не позволяет проводить выборы. Где гарантия, что кому-то не выгодно, чтобы оно длилось и длилось? Важно понимать, что по щелчку пальцев мир не наступит. Даже после подписания некого нового соглашения, условного "Минска-3". Потому что у таких договоренностей, в любой вариации, всегда найдутся противники. И сплоченное на данный момент общество может начать дробиться, разбегаться по разным альтернативам. От "давайте плюнем на Крым и Донбасс, лишь бы перестали стрелять" – до "ни пяди украинской земли мы не уступим, тем более, после того, что произошло". И это – раскол общества, и это – огромный риск. Ведь у кого-то победа – это развалины кремля, у кого-то – возвращение украинских территорий в границы 2014-го, у кого-то – просто отогнать россиян за забор, установив статус-кво периода 23 февраля 2022-го.

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Так что важно понимать, что скорого и легкого мира не будет.

Как важно понимать и то, что в этой войне Украина однозначно победит. Вопрос лишь – когда и какой ценой.

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В ночь с 12 на 13 февраля вблизи Львова россияне обстреляли Яворовский военный полигон, являющийся Международным центром миротворчества и безопасности. В результате атаки разрушена местная инфраструктура, есть погибшие и раненые.

Украина систематически призывает США и НАТО закрыть небо над нашей страной, лишив агрессора возможности наносить удары ракетами и атаковать с помощью авиации. Но пока Запад не идет на такой шаг.