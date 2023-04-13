Как ВСУ наступать после "слива" и чем отвечать на российские зверства – интервью с генералом Романенко

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ рассказал "Телеграфу", что именно предполагает окончание боевых действий, кроме освобождения территорий

Весеннее контрнаступление ВСУ остается топ-темой для обсуждения различными политиками, чиновниками, аналитиками, СМИ. Среди факторов, которые его тормозят, называют дождливую погоду, нехватку боеприпасов, а также "слив" якобы секретных документов Пентагона.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассказал "Телеграфу" о ситуации с подготовкой такого наступления, а также о том, как следует реагировать на новые факты военных преступлений россиян, включая казни украинских военнопленных.

Что важно учесть при новом контрнаступлении

– Действительно ли "утечка" из Пентагона, где, среди прочего, есть факты, связанные с боеспособностью ВСУ, ударила по подготовке украинского контрнаступления?

– "Слив", о котором так много сегодня говорится, имеет серьезное значение для всех трех больших игроков. Для наших мощнейший партнеров – Штатов, где произошла эта "утечка". И для собственно сторон конфликта – Украины и россии. Каждая сторона теперь будет использовать происходящее. США – чтобы отыскать источник "утечки" и сделать подобное невозможным впредь. Россияне – чтобы использовать добытые сведения против Украины, а также США и их союзников. Украина – чтобы усилить конфиденциальность подобной информации, создавать "легенды" (мол, ударим там-то и там-то, а сами – в другом месте). Ситуацию можно использовать с выгодой для себя. Делать вид, что продолжаем готовить наступательные действия плюс-минус, как отображали данные, ставшие общедоступными. Но на самом деле главный удар в итоге нанести там, где его точно не ожидают. Как мы сделали в прошлом году на Харьковщине, заставив россиян поверить, что все силы бросим на Херсонщину. Сейчас проводится тяжелейшая интеллектуальная работа высшим военно-политическим руководством, Генштабом, штабами всех уровней. Причем истинное положение дел должно знать минимальное количество человек.

– План ведь, в принципе, не может быть один?

– Конечно! Всегда разрабатывается несколько планов или несколько вариантов ведения действия при одном – основном – плане.

К примеру, изначально было главное и второстепенное направления. Но на главном противник оказался очень силен, мы застопорились. Зато продвинулись на второстепенном. Значит, следует именно туда направлять резервы, сделав данное направление основным. И добиться там эффективных результатов. В этот раз нам крайне важно разгромно разбить вражеские войска. Чего пока не удавалось – те предпочитали отступать.

– Что еще нам не удалось, хоть и были возможности?

– С начала широкомасштабного вторжения россиян, с февраля 2022-го, у нас было несколько предпосылок для формирования "котлов", в которых оказались бы тысячи солдат противника. Но по разным причинам (надо разбираться в ситуации, учиться в ходе этой войны) ни разу не удалось успешно осуществить окружение врага.

Окончание боевых действий предполагает в первую очередь воздействие на войска противника – и уничтожение их. А не только освобождение территорий. Важно реализовать соответствующие действия в ходе новой контрнаступательной операции.

О казнях и ответных мерах

– Кадры с казнью украинского бойца, которому ножом, еще живому, отрезают голову, в очередной раз шокировали и продемонстрировали звериную суть российской оккупационной армии. Чем мы можем ответить на подобные злодеяния?

– В ходе войны (войн) россияне всегда так действовали. Зверствовали в Чечне, Сирии, в Африке (наемники). Теперь то же самое творят в Украине. Причем цинично снимают свои зверства на камеру. В марте, напомню, убили украинского пленного за слова "Слава Украине!", а сколько пыточных и захоронений мы обнаружили на деоккупированных территориях! Теперь вот – эта казнь с помощью ножа…

Причины понятны – собственно античеловеческая сущность тех, кто вторгся на нашу землю. А также желание запугать и украинцев, и россиян (мол, с вами тоже так поступят, если попадете в плен).

Всё это – элементы гибридной войны, информационной войны. Конечно, мы не должны уподобляться противнику. Что следует, так это – всем украинцам, где бы они ни были, доносить до мира, что истинные современные фашисты – это россияне, "рашисты". Этот термин должен стать общим, отображающим звериную идеологию так называемого "русского мира". Следует создавать соответствующие юридические структуры (трибуналы и так далее) для привлечения к ответственности всех без исключения российских военных преступников.

– Почему мир недостаточно жестко реагирует на российские зверства, открыто (без гибридного прикрытия, как было с 2014-го) творящиеся в Украине второй год?

– Миру (в смысле мировому сообществу) хочется, чтобы война побыстрее закончилась. А потому многие страны готовы на многое закрывать глаза, отворачиваться от явных военных преступлений, только бы "скорее всё это прекратилось". Некоторые лидеры, как мы видим, совсем не против того, чтобы Украина откупилась от агрессора своими территориями, "лишь бы война не продолжалась". Декларируя моральные ценности, подчеркивая важность жизни и свобод человека, демократии, многие на Западе и не только, увы, главной ценностью в реальности считают толщину своего кошелька, наполненность холодильника, собственный комфорт. И повышение цен и тарифов пугает их куда больше, чем военные преступления россиян в Украине.

– Нужны ли нам своеобразные спецгруппы по уничтожению военных преступников, какие действовали в свое время после Второй мировой и не только?

– Мы обязательно выясним номера частей, которые действовали на территории Украины. Узнаем фамилии их командиров, командиров подразделений. Так или иначе, украинское общество не позволит это забыть. Уже идет определенная работа. Пока, возможно, не хватает сил и времени, чтобы действовать, как действовал тот же "Моссад" (национальная разведывательная служба Израиля), уничтожая тех, кто был причастен к теракту на Олимпиаде-1972 в Мюнхене. Уверен, нечто подобное будет применено к российским преступникам, которым нигде не скрыться от нашего праведного гнева. По возможности они будут доставляться в соответствующие судебные органы. По невозможности – ликвидироваться. Всем разжигателям этой войны, всем, кто принес ее в нашу страну, всё обязательно воздастся. Есть законы вселенной, один из которых гласит, что жизнь построена по принципу бумеранга. Сделанное тобой хорошее и плохое – обязательно возвращается. Нередко сторицей. Причем возвращается зачастую не только к данному конкретному человеку, но к его детям и внукам.