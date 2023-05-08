Что происходит на фронте, каким будет наступление ВСУ и при чем тут взрывы в россии и Крыму – анализ полковника

Военный эксперт оценил ситуацию на фронтах и предстоящее наступление ВСУ

На фоне неутихающих разговоров о грядущем контрнаступлении ВСУ, россияне резко увеличили удары ракетами и дронами по Украине.

Впрочем, в самой рф также выросло количество разного рода взрывов и диверсий.

К 9 мая в Украине ожидается повышенная опасность и разного рода провокации, предупреждает Главное управление разведки Минобороны Украины.

О ситуации на фронтах, шумихе вокруг подготовки украинского наступления, а также участившейся "бавовне" в рф и временно оккупированном Крыму "Телеграф" побеседовал с военным экспертом, полковником запаса Сергеем Грабским.

Взрывы в рф и Крыму – всё идет по плану

– О чем говорит всё более проявляющаяся диверсионная деятельность в рф, а также участившиеся атаки территории страны-агрессора и захваченного ей Крыма беспилотниками?

– Подобная работа велась постоянно. И то, что мы сейчас видим – просто продолжение нашей тактики и подготовка к проведению широкомасштабных наступательных операций украинской армии. Основные действия направлены против важных логистических объектов. А уничтожение вражеской логистики – один из элементов наступательных действий ВСУ. Это позволяет если не нейтрализовать, то – минимизировать определенное преимущество противника, которое он имеет в вооружении и технике. Уничтожение складов с горючим делает эту технику недвижимой, а уничтожение складов с боеприпасами не позволяет россиянам эффективно вести боевые действия.

Так что мы видим последовательную работу, которая в последнее время приобрела более активный характер. Проводится всё в соответствии с планами украинского командования. Цель – создать почву для максимально успешных наступательных операций ВСУ.

– Ожидать ли каких-то радикальных действий к 9 мая?

– С нашей стороны задачи остаются теми же – и они не подвязываются под те или иные даты. Нам важно продолжать уничтожать вражескую логистику, готовя свое наступление. Когда, как и где – будет решать Генштаб ВСУ.

А россияне и так нам не дают покоя ни днем, ни ночью. Особенно активизировавшись с начала мая. Практически каждые сутки нас атакуют дроны и ракеты.

И вряд ли в этом плане что-то изменится. Активных наступлений противник проводить вдоль линии фронта уже не может. Оккупанты фактически выдохлись, те или иные боевые действия имеют локальный, ограниченный характер. У всех на слуху названия населенных пунктов, вокруг которых и в которых они идут – Бахмут, Авдеевка, Марьинка, Углегорск. За их пределами фактически не наблюдается активности, кроме обмена артиллерийскими или другими огневыми ударами. Так что ничего особенного 9 мая не будет. Просто еще один день войны.

Зачем пригожин устроил "снарядное" шоу в Бахмуте

– Главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин недавно обматерил начальника Генштаба вооруженных сил рф валерия герасимова и министра обороны сергея шойгу, которые якобы недодают его наемникам боеприпасов. Грозился даже 10 мая вывести "вагнеровцев" с позиций в Бахмуте. Вставил свои "пять копеек" и чеченский "лидер" кадыров, высказав готовность заменить "кадыровцами" пригожинских наемников.

В конце концов, минобороны рф, вроде бы, пошло на уступки пригожину. Что всё это было, о чём говорит?

– Вокруг Бахмута россияне ведут еще и свою внутреннюю медиа-войну. Определенные группы влияния пытаются достичь неких результатов, в том числе личных – политических.

По факту, противник выдыхается. Его потенциала для активных боевых действий даже в районе Бахмута уже не хватает. Потому идет перенаправление внимания. В случае провала операции в Бахмуте, который россияне штурмуют более полугода, тот же пригожин создает почву для оправданий своих неуспехов. Мол, мы пытались, но "смежники" из минобороны не дали в нужное время и в нужном объеме обеспечить выполнение боевых задач.

В свою очередь, кадыров, ушедший в тень после неуспехов его боевиков в районе Киева и не только, пытается отыгрывать более активную роль в этой войне. Потому и заявляет о намерениях сменить пригожинцев на "кадыровцев" в районе Бахмута. Исключительно с целью приобрести некий политический капитал.

Вся эта медиа-активность представителей минобороны, частных военных компаний, кадырова вокруг Бахмута с целью "куснуть" оппонента и приукрасить себя – типична для московитов. Они делают всё, чтобы обелить своего царя. Мол, царь хороший, а плохие – бояре, которые не дают боеприпасы, не обеспечивают эффективные действия войск и так далее. Создание ситуации "козла отпущения", в роли которого пытаются представить минобороны.

Для украинских Сил обороны всё это значения не имеет – следует отбивать атаки хоть "вагнеровцев", хоть "кадыровцев", хоть регулярных войск. Наша задача – не допустить прорыва, обеспечить стойкость обороны, продолжать готовить свои наступательные операции.

– Могут ли частные армии поспособствовать развалу рф?

– На данном этапе – нет. Пока еще в рф всё достаточно стабильно, чтобы частные армии могли что-то поменять. Армия в современной трактовке – это не сборище вооруженных наемников типа ландскнехтов (немецкий наемный пехотинец XV–XVII вв), а сложный государственный механизм. Впрочем, если говорить о дальнейшем развитии ситуации в стране-агрессоре, нельзя исключать, что на фоне продолжающегося ухудшения внутриполитической, социально-экономической ситуации, Кремль потеряет контроль за происходящим в рф. И там всё вернется к ситуации 1918-1919 гг, когда банды разных цветов пытались получить под свой контроль ту или иную часть бывшей российской империи. Но такое точно не случится завтра-послезавтра. Это более далекая перспектива.

О грядущем наступлении и предложении президента

– Еще в конце апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мы готовы к контрнаступлению. Мол, нужно лишь определенные погодные условия, а также решение от командования. Внимание к подготовке соответствующих операций – беспрецедентное, западные СМИ даже периодически публикуют некие сценарии, то и дело звучат заявления политиков, аналитиков и так далее. Что необходимо понимать в этой ситуации украинцам?

– Важно лишний раз не дергать, не переспрашивать наше высшее военное руководство касательно проведения наступательных действий. Им виднее. Когда сложатся все нужные пазлики – тогда и…

При этом следует понимать, что речь идет не о контрнаступательных, а о наступательных операциях Вооруженных Сил Украины. Наступательная операция, как и любая другая, должна пройти определенные этапы подготовки. А мы готовим именно наступательные операции. Это не какая-то быстрая реакция на те или иные действия противника (как в случае контратаки, контрнаступления), а результат настойчивой, постепенной подготовки.

А потому – не нужно спешить, не нужно подталкивать, нужно меньше шума вокруг всего этого.

Следует понимать и информационно-психологический аспект подготовки данной операции. Если посмотреть на позиции украинских и российских войск, видно, что они более выгодны для нас. Мы можем достаточно быстро совершить маневр определенными силами и средствами, создав угрозу для противника, который переходит к оборонным действиям. И если говорить о последовательных тезисах, которые вбрасываются в СМИ касательно наших грядущих наступательных операциях, то так мы еще и пытаемся прикрыть действительные намерения наших войск. Вынуждая противника нервничать, перемещать подразделения, усиливаться на том или ином направлении без гарантий, что именно там состоится наше наступление.

Мы должны делать такие вбросы. Но для нас важно не мешать армии делать свое дело, поддерживая всем, чем можем, ВСУ.

– Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отправлять военных из территориальных центров комплектования (ТЦК) на фронт. А их заменят получившие ранения воины. Как оцениваете такое решение?

– При предыдущем президенте – Порошенко, звучали подобные предложения. В 2015-м он точно так же декларировал, что военкомов будут менять на ветеранов АТО. Однако никаких серьезных перемен не произошло.

Нуждаются ли наши подразделения комплектования в подобной ротации? Да, нуждаются. Но следует понимать, что люди, которые там находятся, являются специалистами своего дела. Правильно ли вырывать таких с мест их работы (где они, несмотря ни на что, последовательно дают результат), заменив парням, пусть и отчаянными, героическими, честными, благородными, но – не имеющими необходимого опыта? Не повлияет ли это негативно на ситуацию с комплектованием, да еще и в разгар войны?

Везде должны быть не только патриотичные, но и высококвалифицированные люди. Не нужно заниматься подобными резкими переменами в стиле "давайте всех нынешних сотрудников военкоматов отправим на передовую, а на их места посадим ветеранов!". Давайте будем откровенны – не будет такое пополнение чрезвычайно полезным на фронте (они всё же привыкли выполнять другие задачи). И не заработают вдруг эффективно ТЦК, если там полностью обновить кадры.

Потому подобное заявление выглядит больше политическим – без конкретного продолжения. Да, определенная логика есть в том, чтобы заменить военкомов на ветеранов. Но, прежде всего, следует обеспечить уровень соответствующей подготовки последних.