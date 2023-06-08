"Стать не простым членом НАТО, а привилегированным": как Украине построить свою безопасность

Украине нужна четкая концепция достаточных вооруженных сил, говорит Андрей Сенченко

Президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 6 июня заявил, что Киев ждет от июльского саммита НАТО в Вильнюсе конкретных предложений по поводу гарантий безопасности. И лучшим из них стало бы членство Украины в НАТО. Учитывая войну с россией, на данном этапе оно вряд ли возможно. А потому, отметил глава государства, было бы правильно зафиксировать в неком документе другие гарантии: финансовые (усиление бюджета Украины за счет стран-партнеров, помощь с социальными выплатами), санкционные (против страны-агрессора), оружейные (поддержка нас необходимыми вооружениями и боеприпасами). Плюс – юридические гарантии будущего Украины в НАТО.

Нардеп V, VI и VII созывов Верховной Рады, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассказал "Телеграфу", что важно понимать в данный момент о евроатлантической интеграции Украины.

По мнению Андрея Сенченко, украинская власть правильно артикулирует, что мы понимаем: до окончания войны не можем стать частью НАТО. Правильно же, по его мнению, чтобы нас сегодня официально, не в разрозненных интервью и высказанных мнениях, а всё евроатлантическое сообщество заверило – Украина сразу по окончании войны, без каких-то промежуточных процедур, становится членом Альянса.

"Но тут возникает логичный вопрос – а что делать до того? Все разговоры о гарантиях безопасности носят довольно размытый характер. Мы понимаем, что есть два варианта. Первый – когда, как заложено в 5-й статье Устава НАТО, безопасность обеспечивается коллективно. То есть при нападении на одного за него вступаются все. Именно поэтому нас сейчас не берут в Альянс, опасаясь, что может разразиться Третья мировая, – поясняет эксперт. – Второй вариант – когда нам в очень короткие сроки помогут создать такие возможности, чтобы мы сами могли полноценно гарантировать свою безопасность. В нашем случае – получить всё, необходимое для освобождения своих территорий и их дальнейшей защиты. По сути, защищая восточный фланг НАТО, даже еще не будучи членом данного блока".

Однако, продолжает Андрей Сенченко, даже по второму варианту имеются определенные противоречия.

"Есть политические заявлений руководства Альянса, части его членов в стиле – да, мы должны обеспечить Украину всем необходимым и для победы над рф, и чтобы в дальнейшем никто не думал посягать на наши территории. Есть противники таких решений. Между тем нам мало просто разговоров о том, что будет в будущем. Нам необходимо, чтобы соответствующие решения и действия были здесь и сейчас", – акцентирует эксперт.

"А тут еще и всё пытаются свести к тому, что Украину надо обеспечить всем необходимым только для ожидаемого контрнаступления. Но это ведь совсем другой масштаб задач, нежели деоккупация всех наших территорий! И совсем другие возможности у нас будут при такого рода помощи", – отмечает Андрей Сенченко.

По его мнению, сейчас и нашему военно-политическому руководству, и нашим дипломатам, и нашим партнерам, союзникам, нужно подходить к проблеме более системно. Причем, инициировать эту системность должна именно Украина, уверен эксперт.

Он считает, что Минобороны Украины, совместно с Генштабом, с руководством страны должны уже сейчас спроектировать будущую армию.

"Не заявлениями отдельных политиков в стиле, что после войны у нас должна быть армия не менее 300 тысяч человек. Нет. Спроектировать следует стратегию, достаточную для того, чтобы гарантировать свою безопасность в условиях, когда у нас есть неадекватный сосед. В том числе учитывая, что, если в рф в результате поражения начнутся процессы трансформации, они точно не будут безболезненными. И токсичные брызги в процессе российского развала полетят в разные стороны, в том числе в нашу. Очень важно, чтобы была четкая концепция достаточных для Украины вооруженных сил. С точки зрения численности, подготовки, резервов, насыщения необходимым количеством современных вооружений и боеприпасов. И даже шире – нам нужна социальная организация общества, для которого задача обеспечения безопасной жизни стала бы определенным культом", – говорит Андрей Сенченко.

Чтобы, акцентирует он, мы имели реальную силу, которая, даже не будучи в НАТО, уверенно обеспечивала две функции.

Первая – гарантированная защита безопасности мирного развития Украины с одновременной защитой восточного фланга НАТО.

Вторая – войти со всем этим инструментом в Альянс так быстро, как только возможно.

"Причем стать не просто полноценным членом НАТО, но и в определенном виде – привилегированным. Такова наша география, история, таково, возможно, наше предназначение, – считает эксперт. – И те страны Альянса, которые находятся в нашем тылу, будут рассчитывать, в первую очередь, именно на силы Украины – с точки зрения обеспечения безопасности, в том числе, объединенной Европы".