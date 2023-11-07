Залужный сказал неприятную правду, а в окружении Зеленского есть "миротворцы": Георгий Тука

СБУ должна заняться частью приближенных президента, которые имеют пророссийские взгляды

Широкомасштабная война с россией перешагнула черту в 620 дней. Оккупанты активничают на Донбассе, а Силы обороны Украины имеют определенные успехи на юге — в Запорожской и Херсонской областях. При этом резких прорывов на фронте ни у кого нет, и война, как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для Economist, переходит в позиционную, что несет угрозы Украине. А в западной прессе участились публикации с призывами более реалистично подходить к тому, что значит для Киева победа в противостоянии с россиянами.

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ОВА (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поделился с "Телеграфом" своими мыслями по поводу происходящего на военном и политическом фронтах нашей войны.

Сложности фронта и украинцы "вне войны"

— О чем говорят последние события на фронте?

— Ситуация сложная. Российские оккупационные войска продолжают атаковать наши позиции. Пытаясь реализовать задание путина — до конца года овладеть полностью территориями Луганской и Донецкой областей. Как оптимист — верю, что им это не удастся. Сможем ли мы удержать Авдеевку? Это вопрос к нашим военным. Я доверяю их компетенции. Исходя из последних сообщений с линии фронта, оккупанты готовятся к очередной (третьей или четвертой) волне атак на этот город.

Вместе с тем, негативная для нас информация начинает поступать из района Бахмута. Вроде бы русские начинают поддавливать на тех территориях, которые мы недавно освободили в ходе сложных боев. Пока нам не удалось создать оперативное окружение Бахмута, вынудив русских выйти из остатков этого населенного пункта.

— Что происходит на Луганщине, часть которой еще остается за нами?

— Пару недель назад там было снижение интенсивности боев. А в конце прошлой недели снова увеличилось давление оккупантов на наши позиции. Позитивных новостей для русских нет. Но они явно усилили попытки продавить оборону ВСУ на подконтрольной нам части Луганской области.

К сожалению, немалая часть украинцев считает, что вся Луганщина уже оккупирована. Но это не так. И подобное неведение свидетельствует, с моей точки зрения, о том, что нынешние власти то ли не желают, то ли не умеют мобилизовать должным образом внимание населения страны на военную тематику и эффективно организовать собственно мобилизацию с целью лучше давать отпор врагу. В итоге многие украинцы живут "вне войны". Как будто она не на их земле, а где-то в стороне.

— А что у нас с Крымом? Каковы перспективы освобождения полуострова?

— Ну вот недавно удачно так залетели наши ракеты в Керчь, на судостроительный завод. Надеюсь, продолжение следует. При этом, объективно, на сегодняшний день я не вижу скорых перспектив освобождения Крыма. То, что мы стали там чаще беспокоить оккупантов — это, конечно, позитивно. И недавнее повреждение двух ракетоносителей в Керчи — серьезный удар по рф. Выведение из строя такого рода вооружений — отлично. Но пока реализация там полномасштабной военной операции выглядит нереалистично.

— Какие ожидания от грядущего отопительного сезона в ракурсе российских атак ракетами и дронами?

— Соглашусь с профессиональными военными, которые прогнозируют, что русские накапливают ресурсы, чтобы с наступлением холодов увеличить массированные удары по Украине. Пытаясь ухудшить ситуацию в теплоэнергетике нашей страны.

— Насколько мы готовы к такому развитию событий?

— Не исключаю, что ситуация может быть даже хуже, чем в прошлом году. По ряду причин. Прошлая зима была парадоксально теплая. Не факт, что такой будет и грядущая.

К тому же во время предыдущего отопительного сезона нашей энергосистеме были нанесены такие повреждения, что вымылись практические все ресурсы, необходимые для ее поддержания. Пришлось оперативно обращаться за помощью к союзникам уже с просьбой о поставке не только вооружений, но и оборудования для поддержания нашей теплоэнергетики. Не уверен, что нам удалось создать запас прочности накануне очередной военной зимы. Наша теплоэнергетическая система построена еще в советские времена. Там используется в основном устаревшее оборудование. Заменять его крайне сложно, так как подобное уже мало где используется. Нам нужна полная перестройка системы. Что в условиях войны фактически невозможно.

О громких откровениях, переговорах и помощи

— О чем говорят последние высказывания в западной прессе вокруг российско-украинской войны? Та же нашумевшая статья TIME, колонка и интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в The Economist, данные NBC News о том, что Запад якобы подталкивает Украину к переговорам с рф.

— Я ничего сенсационного в этих материалах не увидел. Исходя из того, что подавляющее число граждан Украины не живут войной, как бы это парадоксально ни звучало, для них озвученные тезисы оказались полной неожиданностью. А для военных, волонтеров, аналитиков, для тех, кто "в теме", ничего сенсационного в появившейся информации нет.

Взять, допустим, статью TIME. Для меня точно не новость, что в части окружения Зеленского есть пораженческие настроения. Другое дело — обусловлены такие настроения некими объективными факторами либо это откровенно пророссийские веяния, которые овладели определенной частью приближенных президента. Этим, как по мне, должна интересоваться Служба безопасности.

Что касается откровений Залужного в The Economist — да, они диссонируют с тем, что нам рассказывают в "Едином телемарафоне" о постоянных победах, супер-пупер прорывах и так далее. Главком признал, что есть угроза превращения того, что происходит на фронте, в окопную войну. Некоторые ветераны мне в личных сообщениях пишут, что мы дошли до стадии АТО-2. Того, что мы имели на Донбассе, начиная примерно с 2016-го. И это не придает оптимизма. Я прекрасно знаю, что значит такого рода "заморозка" на линии фронта. Это всегда приводит к деморализации личного состава. К демотивации. Это плохо, очень плохо.

— Залужный называет ряд способов преодоления такой ситуации. Что скажете о том рецепте, что он предлагает?

— Меня откровенно удивляет позиция отдельных комментаторов из Офиса президента, которые твердят исключительно о "виновности" наших союзников в сложившейся ситуации. Мол, они не давали или не своевременно давали нам те или иные виды вооружения и так далее. Между тем Залужный четко обозначает позиции, к которым наши союзники не имеют никакого отношения. Но подобные тезисы почему-то игнорируются спикерами ОП.

Например, вопрос подготовки и формирования резервов. Причем тут наши союзники? Это свидетельство того, что украинская власть не захотела (или не смогла) должным образом мобилизовать население страны. Как следствие — имеем некомплект действующих формирований и неимоверную усталость бойцов.

Но об этом почему-то никто из "позитивных блогеров", прикормленных ОП, либо псевдоэкспертов не говорит. Хоть это важная составляющая эффективного ведения войны. Можно иметь сто гаубиц, но нехватку расчетов артиллерийских. И толку тогда от этих ста гаубиц?

Нам сверхважна активизация (в разы больше, чем сейчас) отечественного ВПК, о чем также говорит главком.

Всё это — констатация факта. Неприятная, но правдивая.

— Действительно ли Украину подталкивают к переговорам?

— На официальном уровне это отрицается. Но у меня такое впечатление, что во время работы формата "Рамштайн" разного рода "советники", "эксперты", условные Арестовичи — могли вести подобные разговоры в курилке. Но это точно не общая позиция наших союзников. Хоть я говорил и говорю о наличии такого рода "миротворцев" в окружении Зеленского. Впрочем, влияния на общегосударственную политику они, с моей точки зрения, не имеют.

— Чего ожидать в обозримом будущем в ракурсе российско-украинской войны?

— До конца года на фронте вряд ли что-то кардинально изменится. Что касается политических процессов, Зеленскому вскоре придется определиться — состоятся ли у нас в следующем году президентские выборы? Соответствующее решение, как мне кажется, надо принимать уже в декабре.

Что касается поддержки Украины — несмотря на то, что ситуация в США остается достаточно сложной, я верю, что такая поддержка будет. Более того — есть некое внутреннее убеждение, что уровень консолидации американских политиков окажется так высок, что мы даже получим больше, чем нам бы хотелось. И речь тут, прежде всего, о качестве и количестве вооружений.

Для тех, кто живет войной, не секрет, что системы вооружений, которые мы получаем из разных стран, либо морально устарели, либо приходят в некомплектном виде. Особенно бронетехника. Приходится что-то дорабатывать, "лепить" из трех танков один. Артсистемы при такой нагрузке требуют периодических ремонтных работ, замены стволов или замков.

Но, подчеркиваю, у меня складывается впечатление, что США могут дать нам новые виды вооружений. И так необходимые системы радиоэлектронной борьбы различного вида, и ракетные системы с большим радиусом действия.