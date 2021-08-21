Доллар дальше будет дорожать: что будет с курсом валют до конца года

Колебания гривны зависят сразу от нескольких факторов

Заканчивается лето, а с ним и наиболее благоприятный период для украинской гривны, когда она традиционно укрепляется. К концу года, по мнению экспертов, национальная валюта «потеряет в весе» относительно американского доллара.

«Телеграф» разбирался, что станет тому причиной и насколько подорожает доллар.

Покупайте, пока дешево

Основатель и главный экономист Независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар на своей странице в Facebооk указал, что на нынешней неделе доллар достиг своего минимума к гривне и больше никогда в 2021 году не будет стоить так дешево.

Надо сказать, что статистика Национального банка Украины также свидетельствует об укреплении курса гривны по отношению к доллару. Так, если в ноябре 2020 года за 1 доллар давали более 28 гривен, то уже с февраля 2021 национальная валюта начала понемногу укрепляться, а с мая укрепление гривны стало особенно заметным, достигнув на 20 августа 26,65 грн за 1 доллар.

Как объясняет этот факт председатель совета Нацбанка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook, предложение доллара стабильно превышает спрос на него – с начала года украинцы продали валюты на 2 миллиарда долларов больше, чем купили. Правда, уже в августе спрос стал превышать предложение и по состоянию на середину месяца украинцы купили на 45 миллионов долларов больше, чем продали.

Доллар вырастет до 27,5 гривен

Опрошенные «Телеграфом» эксперты солидарны в своем выводе – осенью украинцев ждет ослабление позиций гривны по отношению к доллару, правда по их мнению вряд ли падение превысит 27,5 гривен за 1 "зелёный".

Так, по мнению экономического эксперта Александра Охрименко, курс гривны к доллару к концу года опустится примерно до 27 гривен, возможно, несколько ниже – 27,1 или 27,2 грн.

«Удачная внешнеэкономическая конъюнктура для нашего экспорта, большие запасы НБУ и 2,7 млрд дол. от НБУ – все это позитивно влияет на стабильность национальной валюты и каких-то особых причин для ее серьезного падения я не вижу. К концу года курс может упасть до 27 — 27,2 грн. за 1 доллар, но не более того», — заявил «Телеграфу» эксперт.

Помогут заробитчане, инвестиции и МВФ

По словам экономического эксперта Украинского института будущего Даниила Монина, ситуация способствует стабильности национальной валюты и ее обменный курс по отношению к доллару будет зависеть во многом от позиции НБУ.

Так, если Нацбанк снизить инфляцию, которая по итогам года явно превысит 10%, и будет продавать больше доллара, его курс может упасть до 26 гривен. Если же НБУ напротив будет активно выкупать валюту, то ее курс до конца года останется на уровне 27 гривен, такой вариант будет выгодным для украинских экспортеров.

По мнению эксперта этому способствуют рост денежных переводов от заробитчан, которые по итогам года могут перевести в Украину до 13 миллиардов долларов, рост мировых цен на экспортную продукцию украинской экономики, средства от МВФ в размере 2,7 млрд. дол и приток иностранных инвестиций – еще более 4 миллиардов долларов. Все это приведет к росту международных резервов НБУ до 31-34 млрд. дол, что позитивно скажется на стабильности гривны.

К негативным факторам, способным повлиять на курс гривны, эксперт отнес рост оттока капитала из Украины — до порядка 15 млрд. дол и рост импорта, что совокупно приведет к оттоку валюты, ухудшению платежного баланса и физическому снижению объемов доллара.

Однако в целом Даниил Монин считает прогноз для курса гривны к доллару скорее положительным, тем более что свой вклад в него может внести и старт с 1 сентября Нулевой декларации, что должно легализовать часть валютных активов и влить их в легальную экономику.

Будет не больше 27,5 гривен, но есть политические риски

Финансовый эксперт Борис Кушнирук также считает, что особых потрясений для гривны до конца года ждать не стоит и курс вряд ли превысит 27,5 гривен за 1 доллар, правда, это без учета «политических рисков».

«Осенью традиционно растет вероятность политических кризисов, способных повлиять на курс национальной валюты. В текущем году это может случиться, например, в октябре, а спусковым механизмом может послужить допустим, попытка реализации «формулы Штайнмаера». В таком случае курс национальной валюты к доллару может упасть ниже 27,5», — подчеркнул «Телеграфу» эксперт.

Впрочем, все же повторения ситуации 2014-2015 годов с их двух- и трехкратным обвалом курса ждать не стоит.

«В 2014 году кроме политических факторов сыграли роль и экономические – неблагоприятная ситуация на внешних рынках, в частности падение инвестиционного спроса и покупок украинской продукции в РФ, слабая банковская система и более 50% «проблемных» кредитов, трудности с государственным бюджетом. Всего этого в 2021 году нет – хотя мировые цены на украинский экспорт и несколько снизились, они по-прежнему гораздо выше чем в 4-м квартале 2020 года и могут еще снова вырасти. Поэтому на мой взгляд, после разрешения политических рисков, курс вернется к 27,5 гривнам за 1 доллар», — успокаивает Борис Кушнирук.

Как писал «Телеграф», перед длинными выходными доллар снова подорожал.