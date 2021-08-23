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Официально: Украина получила обещанные $2,7 млрд от МВФ

Автор
В. Куценко
Дата публикации
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Автор
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Официально: Украина получила обещанные $2,7 млрд от МВФ Новость обновлена 23 августа 2021, 21:10

Уже известно, куда потратят деньги

Международный валютный фонд передал Украине 2,7 миллиардов долларов ко Дню независимости.

Об этом вечером в понедельник, 23 августа, на своей странице в соцсети написала первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

Напомним, что о выделении нового транша помощи стало известно в начале месяца — тогда МВФ заявило о намерении направить $275 млрд странам с низким уровнем дохода и формирующимся рынком на устранение последствий коронавирусного кризиса.

Согласно своей квоте, Украина получила $2,7 млрд (1,9 млрд СПЗ или более 72 миллиардов гривен) без всяких условий и процентов.

Подводные камни транша на $2,7 млрд — чем Украина отплатит МВФ за крупный кредит

По словам Рожковой, 23 августа они уже поступили на украинский счет.

"Отличный подарок ко Дню независимости!", — написала она.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, куда пойдут выделенные МВФ $2,7 млрд.

А "Телеграф" публиковал разбор, какие подводные камни для Украины несет такое щедрое предложение от МВФ на самом деле.

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