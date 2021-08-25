Украине нужно не сидеть на трубе или яме-ПХГ, а договариваться со странами Триморья и Турцией - эксперт

Сейчас для Украины важно вести переговоры со странами Триморья и Турцией, которая стала газовым хабом.

В среду, 25 августа, генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон со ссылкой на агентство Рейтерс сообщил, что немецкий суд отказался освободить газопровод "Северный поток-2" от требований газовой директивы ЕС. Речь идет о нормах, которые предусматривают разделение деятельности по производству и транспортировке газа. Есть вероятность, что данное решение немецкого может отсрочить начало эксплуатации "Северного потока-2".

"Это именно то, на чем настаивает украинская сторона в переговорах по СП-2. Борьба продолжается!" – пишет Макогон.

Ситуацию для "Телеграфа" проанализировал эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич.

"Следует, наконец, осознать, что "Северный поток-2" будет построен и запущен. Но пока наша риторика заключается в следующем: давайте не допустим запуска СП-2 и дальше будем сидеть на российском транзите. Мол, для нас это выгодно, это гарантия нашей безопасности. Это понятно. Как понятно и то, что в сделке, когда есть продавец, покупатель и транзитер, доходы от транзита зависят от того, продает ли продавец и покупает ли покупатель. То есть, в нашем случае мы с украинской стороны видим довольно глупую позицию – рассчитывать, что доходы от транзита будут всегда", – отмечает эксперт.

По его словам, США своими санкциями задерживали запуск СП-2, но при этом выстраивали энергетическую инфраструктуру в странах Триморья – объединении двенадцати государств Европейского Союза (Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония), расположенных в Центральной и Восточной Европе и имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям.

"Штаты входили туда со своими поставками газа. Для них было критически важно получить время, чтобы самим укрепиться, в том числе экономически, в странах, которые представляют интересы для США в регионе. И Штаты своего добились. А какова была в это время позиция Украины?" – риторически вопрошает Игар Тышкевич.

Он уверен, что сейчас для Украины важно вести переговоры со странами Триморья насчет участия, в том числе, в создании их транспортной инфраструктуры, причем не только по газу, но и по нефти. Плюс – вести переговоры с Турцией, которая стала газовым хабом.

"Да, в Турции есть и российский газ, но она может создать альтернативу, поскольку, в значительной мере она, условно говоря, продает турецкий газ, собирая сырье от нескольких поставщиков – и передавая дальше. Плюс – есть Южная ветка газопровода. Там есть большая доля российского капитала, но есть и турецкий капитал. Вот этим украинской стороне нужно заниматься. И думать, что делать с нашей ГТС дальше. Нужно выходить с рациональными предложениями", – подчеркивает эксперт.

По его словам, на сегодня у Украины есть конкурентное преимущество по подземным газовым хранилищам (ПГХ).

"Такого объема ПГХ нет ни в одной стране Европы. Но проблема в том, что Польша, Австрия, та же Турция, активно строят такие хранилища. И суточная отдача турецких газовых хранилищ уже сравнима с украинской, – отмечает Игар Тышкевич. – С точки зрения маневрирования, на пиках, Турция может уже поспорить с возможностями украинской ГТС. Другое дело, что у турок запасы меньше. Грубо говоря, ямки в земле не столько глубокие. Но ежесуточно, подчеркиваю, Турция может отдавать столько же. А через 5 лет столько же будут отдавать Польша и Австрия – даже с меньшими запасами газа. По состоянию на сегодня система ПГХ автономна. Так почему бы Украине не завести разговор о создании централизованной или координированной системы хранения газа? Со странами ЕС, с Турцией. Пока мы имеем конкурентное преимущество, мы можем навязать свою позицию. Но мы в очередной раз сидим, только уже не на трубе, а на, скажем так, ямах в земле. Считая, что это преимущество будет вечным. Но оно не будет вечным. Точно так, как СП-2 построят, так через 5 лет, но уже без россиян, будут построены газовые хранилища".

Отметим, что заключение сделки между Джо Байденом и Ангелой Меркель по поводу "Северного потока-2" породило много разговоров о том, как Германия должна будет реагировать в случае, если Россия станет использовать трубопровод в качестве геополитического оружия. Недавняя статья на сайте "Bloomberg" рассказывает о некоторых нюансах сложившейся ситуации, и "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Также мы писали о том, что несмотря на то, что российский газопровод "Северный поток 2", скорее всего, будет достроен, в "Нафтогазе" не оставляют надежд на то, что работать он не будет.