Украина подходит к осени с рядом проблем и потенциальных осложнений, что негативно повлияет как на финансово-экономическое, так и на и социально-бытовое положение украинцев

Финансовые возможности Украины и обязательства имеют существенные различия.

Накануне осеннего сезона Украина в рамках нового распределения Международным валютным фондом спецправ заимствования получила 2,7 млрд долларов, хоть и на определенных условиях. Но программа по новым траншам не согласована, а на горизонте маячат пиковые выплаты, возможный локдаун из-за приближения к красной зоне эпидемиологической опасности, а также отопительный сезон, к которому мы подходим с кризисом в энергетической сфере.

Экономическим прогнозом на осень с "Телеграфом" поделился политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок.

"Осенью правительство обязано будет выплатить за три месяца 193,42 млрд гривен долговых платежей. Пик приходится на сентябрь (более 104 млрд.). Национальный банк Украины имеет достаточно резервов для "страхования" таких платежей и является своеобразной подушкой безопасности в случае, если государственный бюджет не справится с этими выплатами. Так, по состоянию на 1 августа резервы НБУ составляли 28,95 млрд долл. в ценных бумагах, золоте, наличности, депозитам и корсчетах. Кроме того, мы получили для пополнения резервов центробанка помощь от МВФ в сумме 2,7 млрд долл., которая также включена в резервы НБУ", – отмечает Валерий Клочок.

Впрочем, использование этих средств – крайняя мера, отмечает эксперт. С выплатами должен справиться бюджет, но его дефицит составляет десятки миллиардов гривен.

"Таким образом, наши финансовые возможности и обязательства имеют существенные различия. И они могут осенью вызвать проблемы в финансово-экономическом секторе. К примеру, уже сегодня можно констатировать серьезное невыполнение плановых показателей по расходной части госбюджета, – подчеркивает Валерий Клочок. – В среднем по общему фонду госбюджета недовыполнение плана за 6 месяцев составило 7,3%. Наибольшими объемами недополученной планового финансирования отметились: жилищно-коммунальное хозяйство (минус 97,5%); духовное и физическое развитие (минус 30,4%); экономическая деятельность (минус 29,1%); охрана окружающей среды (минус 28%); государственное управление (минус 23,8%)".

По словам эксперта, в определенной мере ситуацию на плаву может удержать аграрный сектор, где предсказывают хороший урожай зерновых (рекордные 80 млн тонн). Кстати, именно аграрка занимает почти половину украинского экспорта. На фоне стремительно растущих цен на мировом рынке на сырье, в том числе и на агросырье, это будет положительно отражаться на общей экономической картине.

"Впрочем, не стоит забывать о наступлении отопительного сезона, – призывает Валерий Клочок. – А ситуация на энергорынке крайне сложная. Хотя задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг уменьшилась с 82 до 71 млрд. но взаимные долги только на рынке электроэнергии превышают 53 млрд. К сожалению, эти факторы будут иметь свое негативное влияние на общей картине, как финансово-экономического характера, так и социально-бытового".

Ранее "Телеграф" рассказал, чего украинцам ждать осенью от нового политического сезона.