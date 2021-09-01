Гривна заметно ослабела: курс валют в Украине на первый день осени
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Обстановка на рынке дестабилизировалась ближе к осени
На среду, 1 сентября, основные валюты в Украине резко поднялись в цене, показав ослабление гривны на валютном рынке.
Об этом можно судить по официальному курсу валют, опубликованному Нацбанком Украины.
Отмечается, что если на 31 августа незначительно подорожало евро и злотый, а доллар упал, то на сегодня все популярные в Украине иностранные валюты подорожали.
Так, на сегодняшний день ситуация на валютном рынке выглядит следующим образом:
- $1 стоит 26,89 гривен (+3 копейки за сутки);
- 1 евро — 31,83 грн (+14 коп.);
- 1 злотый — 7,02 грн (+9 копеек);
- 10 рублей — 3,66 грн (+1 коп.).
Стоит учитывать, что официальный курс регулятора неприменим для физических лиц, однако в соответствии с ним меняются цены в обменниках.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что будет с курсом валют в Украине до конца года.
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