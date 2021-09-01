Гривна заметно ослабела: курс валют в Украине на первый день осени

Обстановка на рынке дестабилизировалась ближе к осени

На среду, 1 сентября, основные валюты в Украине резко поднялись в цене, показав ослабление гривны на валютном рынке.

Об этом можно судить по официальному курсу валют, опубликованному Нацбанком Украины.

Отмечается, что если на 31 августа незначительно подорожало евро и злотый, а доллар упал, то на сегодня все популярные в Украине иностранные валюты подорожали.

Так, на сегодняшний день ситуация на валютном рынке выглядит следующим образом:

$1 стоит 26,89 гривен (+3 копейки за сутки);

1 евро — 31,83 грн (+14 коп.);

1 злотый — 7,02 грн (+9 копеек);

10 рублей — 3,66 грн (+1 коп.).

Стоит учитывать, что официальный курс регулятора неприменим для физических лиц, однако в соответствии с ним меняются цены в обменниках.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что будет с курсом валют в Украине до конца года.