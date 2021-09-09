Лечим симптомы, а не причину: почему украинцев не выходит перевести на "белые" зарплаты

Экономист также объяснил, почему граждане отказываются от уплаты налогов

Теневая экономика в Украине — это следствие коррупции, отсутствия верховенства права и трудовых отношений, которые остались на уровне Советского Союза.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал финансист Сергей Фурса.

Так, на вопрос журналиста: "Почему каждое новое правительство сначала объявляет бой теневым зарплатам и всегда его проигрывает?" — эксперт по финансам ответил, что тень — это не проблема, а следствие сразу нескольких факторов — коррупции, отсутствия верховенства права и недодекоммунизированной экономики в придачу. И оставаться украинская экономика в тени будет до тех пор, пока гражданам будет выгоднее давать взятки, а не платить налоги.

"Здесь все очень просто: если люди могут не платить налоги, они их с удовольствием не платят", — подчеркнул экономист.

Больше подробностей по данной теме читайте в интервью "Телеграфу" — Сергей Фурса: Сегодня украинцы живут лучше, чем когда-либо. Но наши люди любят прибедняться.

Как сообщалось ранее, экономист объяснил, почему Украина потеряла инвесторов и по какой причине они больше не хотят приходить.

Также "Телеграф" писал, какая ситуация в Украине с государственными пенсиями и чего ждать в дальнейшем.