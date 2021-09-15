Укр

Украина получит очередной транш на 600 миллионов евро: на что их потратят

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
40
Украина получила транш в размере 600 млн евро Новость обновлена 15 сентября 2021, 11:02
Украина получила транш в размере 600 млн евро

Транш поступит в Украину в конце октября

Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи. Речь идет о кредите в размере 600 миллионов евро.

Об этом в среду, 15 сентября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Зеленский поблагодарил Еврокомиссию и еврокомиссара Валдиса Домбровскиса за положительную оценку проводимых в Украине реформ. По мнению президента, это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбы с коронавирусом.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что эти средства пойдут на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса и поможет восстановить экономику.

Стоит отметить, что еврокомиссар Валдис Домбровскис в комментарии "РБК Украина" сообщил, что транш в размере 600 миллионов евро — это вторая и последняя выплата в рамках данной программы на общую сумму 1,2 миллиарда евро.

Выплата этого транша стала возможной после того, как Украина выполнила условия, поставленные МВФ. Эта сумма должна поступить в Украину уже в конце октября.

Напомним, как сообщал "Телеграф", накануне Дня Независимости Украины получила от Международного валютного фонда 2,7 млрд долларов ко Дню независимости.

Также мы писали о подводных камнях "подарка" МВФ, в частности, чем Украина заплатит МВФ за крупный кредит.

На месте взрыва продолжают работать следователи
Днепр
Взрыв в Днепре расследуют как теракт: стали известны имена погибших (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
На месте взрыва продолжают работать следователи
Взрыв в Днепре расследуют как теракт: стали известны имена погибших (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Удаленная работа завоевывает все большую популярность
Мир на удаленке без продавцов, врачей и дипломов: как изменится человеческий труд в скором будущем
Дата публикации
Категория
Андрей Шевченко
Шевченко может продолжить карьеру за океаном
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
Новые сертификаты вакцинации имеют разные сроки годности: что надо знать
Дата публикации
Категория
Краков - город на юге Польши с населением около 1 млн жителей
Как жители Кракова сохраняют свой город: опыт защиты экологии и исторического наследия