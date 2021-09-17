Евро и злотый упали в цене, доллар поднялся: курс валют в Украине на 17 сентября
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До этого евро и злотый на один день свои позиции укрепили
По состоянию на утро пятницы, 17 сентября, украинская гривна продолжает колебания — по отношению к евро и злотого она укрепила позиции, а вот по отношению к доллару и российскому рублю — потеряла в цене.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Так, за сутки доллар и российский рубль подорожали на две копейки, в то время как евро упал в цене аж на 14 копеек, а злотый — на 7.
На 17 сентября курс валют в Украине выглядит так:
- 1 доллар стоит 26,66 (+2 копейки, ранее 26,64)
- 1 евро — 31, 37 (-14 копеек, раньше 31,51)
- 1 злотый — 6,85 (-7 копеек, раньше — 6,92)
- 10 российских рублей — 3, 68 (+2 копейки, ранее — 3, 66).
Стоимость другой иностранной валюты по курсу НБУ:
Стоит отметить, что последние две недели курс украинской гривны на валютном рынке постоянно колеблется — она то падает в цене, то поднимается.
Добавим, что цена в обменниках может отличаться от курса валют, который дает Национальный банк. Это объясняется тем, что физические лица не могут приобретать валюту по курсу регулятора.
Ранее "Телеграф" сообщал, что будет с курсом валют до конца года и как будет вести себя доллар.
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