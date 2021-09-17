Укр

Евро и злотый упали в цене, доллар поднялся: курс валют в Украине на 17 сентября

Автор
Анна Дворовенко
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Курс валют в Украине на 17 сентября
Курс валют в Украине на 17 сентября

До этого евро и злотый на один день свои позиции укрепили

По состоянию на утро пятницы, 17 сентября, украинская гривна продолжает колебания — по отношению к евро и злотого она укрепила позиции, а вот по отношению к доллару и российскому рублю — потеряла в цене.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Так, за сутки доллар и российский рубль подорожали на две копейки, в то время как евро упал в цене аж на 14 копеек, а злотый — на 7.

На 17 сентября курс валют в Украине выглядит так:

  • 1 доллар стоит 26,66 (+2 копейки, ранее 26,64)
  • 1 евро — 31, 37 (-14 копеек, раньше 31,51)
  • 1 злотый — 6,85 (-7 копеек, раньше — 6,92)
  • 10 российских рублей — 3, 68 (+2 копейки, ранее — 3, 66).

Стоимость другой иностранной валюты по курсу НБУ:

Данные НБУ
Данные НБУ
Данные НБУ
Данные НБУ
Данные НБУ
Данные НБУ

Стоит отметить, что последние две недели курс украинской гривны на валютном рынке постоянно колеблется — она то падает в цене, то поднимается.

Добавим, что цена в обменниках может отличаться от курса валют, который дает Национальный банк. Это объясняется тем, что физические лица не могут приобретать валюту по курсу регулятора.

Ранее "Телеграф" сообщал, что будет с курсом валют до конца года и как будет вести себя доллар.

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