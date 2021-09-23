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Доллар и евро падают в цене, а российский рубль дорожает: курс валют в Украине 23 сентября

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Курс валют на 23 сентября Новость обновлена 23 сентября 2021, 09:58
Курс валют на 23 сентября

Украинская гривна укрепляет свои позиции на валютном рынке.

В Украине в четверг, 23 сентября, стоимость доллара США, евро и польского злотого снизилась относительно украинской гривны, а вот российский рубль подорожал.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно курсу регулятора, американский доллар подешевел на 3 копейки, как и польский злотый, а евро потерял аж 7 копеек. Что касается российского рубля, то он отношению к украинской гривне вырос в цене на 1 копейку.

По состоянию на 23 сентября курс валют в Украине выглядит так:

  • 1 доллар США стоит 26,67 грн (было 26,7)
  • 1 евро — 31,28 грн (ранее 31,35 грн)
  • 1 злотый — 6,75 грн (было 6,78 грн)
  • 10 российских рублей — 3,66 грн (было 3,65 грн).

Стоит отметить, цена иностранной валюты на черном рынке отличается от той, что указана на официальном сайте Нацбанка.

Цены на черном рынке валют 23 сентября выглядят так:

доллар — 26,62 покупка, 26,7 грн продажа;

евро — 31,05 покупка, 31,25 грн продажа;

польский злотый — 6,75 покупка, 6,83 грн продажа;

российский рубль — 0,36 покупка, 0,36 грн продажа.

Ранее "Телеграф" сообщал прогноз на курс валют до конца 2021, и причины колебаний стоимости иностранных валют по отношению к украинской гривне.

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#Курс валют
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