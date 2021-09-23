Доллар и евро падают в цене, а российский рубль дорожает: курс валют в Украине 23 сентября
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 16
Украинская гривна укрепляет свои позиции на валютном рынке.
В Украине в четверг, 23 сентября, стоимость доллара США, евро и польского злотого снизилась относительно украинской гривны, а вот российский рубль подорожал.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Согласно курсу регулятора, американский доллар подешевел на 3 копейки, как и польский злотый, а евро потерял аж 7 копеек. Что касается российского рубля, то он отношению к украинской гривне вырос в цене на 1 копейку.
По состоянию на 23 сентября курс валют в Украине выглядит так:
- 1 доллар США стоит 26,67 грн (было 26,7)
- 1 евро — 31,28 грн (ранее 31,35 грн)
- 1 злотый — 6,75 грн (было 6,78 грн)
- 10 российских рублей — 3,66 грн (было 3,65 грн).
Стоит отметить, цена иностранной валюты на черном рынке отличается от той, что указана на официальном сайте Нацбанка.
Цены на черном рынке валют 23 сентября выглядят так:
доллар — 26,62 покупка, 26,7 грн продажа;
евро — 31,05 покупка, 31,25 грн продажа;
польский злотый — 6,75 покупка, 6,83 грн продажа;
российский рубль — 0,36 покупка, 0,36 грн продажа.
Ранее "Телеграф" сообщал прогноз на курс валют до конца 2021, и причины колебаний стоимости иностранных валют по отношению к украинской гривне.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-